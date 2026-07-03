Querétaro, 3 de julio de 2026.— Un choque múltiple en el que participaron alrededor de 10 vehículos provocó el cierre de la carretera federal 57 frente al Estadio Corregidora, en dirección a Celaya, y generó una intensa carga vehicular al sur de la capital queretana.
El accidente ocurrió antes del medio día, a la altura del kilómetro 207+800. De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil del Municipio de Querétaro, estuvieron involucrados siete vehículos particulares y dos tractocamiones.
Las personas que viajaban en las unidades lograron salir de los vehículos antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, por lo que se descartó la presencia de ocupantes atrapados.
Paramédicos realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que presentaban lesiones menores. Hasta el último reporte disponible no se había informado sobre personas con heridas de gravedad.
La magnitud del percance obligó a restringir la circulación en dirección a Celaya mientras se efectuaban las labores de atención, mitigación de riesgos y retiro de las unidades accidentadas.
En el operativo participaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, Guardia Vial, Guardia Nacional, Cruz Roja, Bomberos de Querétaro y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas.
Elementos de Protección Civil realizaron labores de atención y valoración tras el accidente de nueve vehículos en el kilómetro. Protección Civil del Municipio de Querétaro.
El accidente ocasionó congestionamiento en los carriles centrales y en las vialidades que conectan con la autopista, por lo que las autoridades recomendaron evitar el tramo y utilizar rutas alternas.
Los automovilistas que circulan por la carretera federal 57 deben reducir la velocidad y mantener distancia suficiente entre vehículos, debido a que las maniobras de atención pueden provocar detenciones repentinas.
Este corredor ha registrado anteriormente accidentes múltiples frente al Estadio Corregidora, particularmente en el tramo de descenso ubicado al sur de la ciudad.
Después de percances ocurridos en esta zona, autoridades municipales plantearon analizar la construcción de una rampa de frenado en la carretera 57.
La reapertura total de la vialidad dependerá del retiro de los vehículos, la limpieza de la carpeta asfáltica y la eliminación de cualquier riesgo para los conductores.
La información sobre el número de vehículos y las condiciones de los ocupantes es preliminar y podrá modificarse conforme las autoridades concluyan la atención del accidente.