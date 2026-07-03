Choque múltiple de nueve vehículos cierra la carretera 57 en Querétaro

El accidente ocurrió en el kilómetro 207+800, en dirección a Celaya; los ocupantes salieron de las unidades y fueron valorados por lesiones menores.

Camioneta severamente dañada entre dos tractocamiones durante un choque múltiple en la carretera 57, frente al Estadio Corregidora.

Una camioneta quedó con daños severos tras el choque múltiple registrado en la carretera 57, en dirección a Celaya.

Protección Civil del Municipio de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.— Un choque múltiple en el que participaron alrededor de 10 vehículos provocó el cierre de la carretera federal 57 frente al Estadio Corregidora, en dirección a Celaya, y generó una intensa carga vehicular al sur de la capital queretana.

El accidente ocurrió antes del medio día, a la altura del kilómetro 207+800. De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil del Municipio de Querétaro, estuvieron involucrados siete vehículos particulares y dos tractocamiones.

Las personas que viajaban en las unidades lograron salir de los vehículos antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, por lo que se descartó la presencia de ocupantes atrapados.

Paramédicos realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que presentaban lesiones menores. Hasta el último reporte disponible no se había informado sobre personas con heridas de gravedad.

La magnitud del percance obligó a restringir la circulación en dirección a Celaya mientras se efectuaban las labores de atención, mitigación de riesgos y retiro de las unidades accidentadas.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, Guardia Vial, Guardia Nacional, Cruz Roja, Bomberos de Querétaro y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Personal de Protecci\u00f3n Civil atiende un accidente entre veh\u00edculos particulares y tractocamiones sobre la carretera 57 en Quer\u00e9taro. Elementos de Protección Civil realizaron labores de atención y valoración tras el accidente de nueve vehículos en el kilómetro. Protección Civil del Municipio de Querétaro.

El accidente ocasionó congestionamiento en los carriles centrales y en las vialidades que conectan con la autopista, por lo que las autoridades recomendaron evitar el tramo y utilizar rutas alternas.

Los automovilistas que circulan por la carretera federal 57 deben reducir la velocidad y mantener distancia suficiente entre vehículos, debido a que las maniobras de atención pueden provocar detenciones repentinas.

Este corredor ha registrado anteriormente accidentes múltiples frente al Estadio Corregidora, particularmente en el tramo de descenso ubicado al sur de la ciudad.

Después de percances ocurridos en esta zona, autoridades municipales plantearon analizar la construcción de una rampa de frenado en la carretera 57.

La reapertura total de la vialidad dependerá del retiro de los vehículos, la limpieza de la carpeta asfáltica y la eliminación de cualquier riesgo para los conductores.

La información sobre el número de vehículos y las condiciones de los ocupantes es preliminar y podrá modificarse conforme las autoridades concluyan la atención del accidente.

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