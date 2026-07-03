IMSS renueva 20 aceleradores para fortalecer radioterapia contra cáncer

El Instituto proyecta 12 nuevos Centros de Radioterapia para ampliar la atención especializada en hospitales de Chiapas, Chihuahua y Michoacán.

Ponente habla en la Reunión Internacional de Radioterapia del IMSS

Un especialista participa como ponente durante el encuentro académico de radioterapia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 03, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social renovó 20 de los 30 aceleradores lineales con los que cuenta para tratamientos de radioterapia y proyecta la construcción de 12 Centros de Radioterapia adicionales, como parte de su estrategia para fortalecer la atención contra el cáncer.

Alva Alejandra Santos Carrillo participa en la Reuni\u00f3n Internacional de Radioterapia del IMSS Alva Alejandra Santos Carrillo interviene durante la primera Reunión Internacional de Radioterapia del IMSS en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. rotativo.com.mx

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Alejandra Santos Carrillo, informó que la modernización de estos equipos busca mejorar la oportunidad y calidad de los tratamientos oncológicos, en un contexto en el que el Instituto concentra 30 de los alrededor de 160 equipos de radioterapia disponibles en México.

El anuncio fue realizado durante la primera Reunión Internacional de Radioterapia, celebrada del 2 al 3 de julio en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con participación de especialistas de Brasil, España, Inglaterra y México.

Especialistas participan en mesa de trabajo sobre radioterapia del IMSS Especialistas asisten a una sesión de la Reunión Internacional de Radioterapia organizada por el IMSS. rotativo.com.mx

Santos Carrillo señaló que el Seguro Social trabaja en la ampliación de servicios especializados con respaldo institucional para atender a pacientes con cáncer en distintas regiones del país. De acuerdo con lo expuesto, los nuevos Centros de Radioterapia se proyectan en hospitales de entidades como Chiapas, Chihuahua y Michoacán.

La funcionaria destacó que la renovación de aceleradores lineales forma parte de una política de modernización de infraestructura oncológica. Rotativo ha documentado también la incorporación de tecnología médica en el sector salud, como el uso de inteligencia artificial en diagnóstico de cáncer y la instalación de tomógrafos de 256 cortes en hospitales del IMSS.

Participantes de la Reuni\u00f3n Internacional de Radioterapia posan en auditorio del IMSS Participantes de la Reunión Internacional de Radioterapia se reúnen en el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, la titular de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel del IMSS, Beatriz Pérez Antonio, advirtió que el tiempo de atención resulta determinante para los pacientes oncológicos.

“El tiempo para nuestros pacientes es vida; cada día de retraso en el diagnóstico y tratamiento oportuno reduce sus posibilidades de supervivencia. Optimizar la ruta del paciente no es una meta administrativa, es un imperativo ético”, afirmó.

Asistentes permanecen de pie durante la Reuni\u00f3n Internacional de Radioterapia del IMSS Personal médico y especialistas participan en la apertura de la primera Reunión Internacional de Radioterapia del IMSS. rotativo.com.mx

Por su parte, el titular de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes, Enrique López Aguilar, señaló que el Instituto trabaja en la incorporación de técnicas modernas como el hipofraccionamiento, con el objetivo de optimizar el uso de los equipos existentes y ampliar la cobertura pública.

El especialista indicó que entre los principales retos se encuentran reducir el rezago en radioterapia, duplicar la disponibilidad de equipos y adoptar modalidades de vanguardia como la radioterapia adaptativa, la modalidad FLASH y la radiocirugía.

gobierno salud imss

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