Querétaro abre el 13 de julio los cursos de verano con nueve sedes gratuitas

El municipio ofrece nueve bibliotecas gratuitas y casas de cultura con cuotas desde 360 pesos, además de becas para menores en situación vulnerable.

Niñas y niños participan en actividades recreativas y de lectura durante un curso de verano organizado en una biblioteca pública del municipio de Querétaro

El municipio de Querétaro abrirá el 13 de julio las inscripciones a sus cursos de verano gratuitos en nueve bibliotecas públicas, con actividades culturales, artísticas y de fomento a la lectura para niñas y niños.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de julio de 2026.- Las inscripciones a los cursos de verano del municipio de Querétaro comienzan el lunes 13 de julio, con nueve bibliotecas públicas municipales que impartirán el programa de forma gratuita durante cuatro semanas y cupo limitado por sede.

La secretaria de Cultura, Daniela Salgado, subrayó que las nueve bibliotecas concentran las sedes sin costo. "Nueve de nueve sedes de estos cursos de verano, que son las nueve bibliotecas, son completamente gratuitas", precisó en conferencia de prensa. Los talleres contemplan actividades culturales, artísticas y de fomento a la lectura.

Para las familias que buscan jornadas más largas, el municipio abrió opciones de paga en distintas casas de cultura. En los recintos con horario extendido, de cuatro a cinco semanas, las cuotas van de 1 mil 900 pesos por cuatro semanas a 2 mil 350 pesos por cinco.

La Casa de Cultura Dr. Ignacio Mena Rosales, en el Centro, y la Casa de Cultura Josefa Vergara y Hernández ofrecen música, danza, teatro, artes plásticas y desarrollo humano en turnos matutino y vespertino, con cuotas de entre 360 y 450 pesos.

La oferta municipal se suma a otros cursos de verano que abren instituciones de la entidad durante el receso, como el de la UTEQ para Querétaro y Corregidora.

En la antigua estación Hércules el programa corre del 20 de julio al 8 de agosto, en horario de 9:30 a 12:30 horas, con actividades para niños de 6 a 11 años.

Los requisitos que pide la dependencia para el registro son dos fotografías tamaño infantil del menor, una fotografía de la persona que lo recogerá, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, identificación del padre, madre o tutor y certificado médico.

La Secretaría difundirá la lista completa de sedes y los requisitos correspondientes a cada recinto.

Salgado indicó que participan 270 talleristas y que el esquema de paga es autosustentable: las cuotas se destinan directamente al maestro o tallerista que imparte la clase y no ingresan a las arcas municipales.

Agregó que hay menores becados y que el municipio trabaja con la casa hogar Puertas Abiertas y con asociaciones civiles para becar a niñas y niños en situación vulnerable.

El año pasado el programa llegó a una cifra récord: "El año pasado rompimos récord con 3 mil 500 niños; este año esperamos un poco más", dijo, y atribuyó el crecimiento a la difusión y a la apertura de nuevas sedes, entre ellas una casa de cultura en la Plaza del Mariachi. Estos programas municipales de verano para las infancias se han operado también en años recientes.

La afluencia esperada es de hasta 40 niños por turno en cada biblioteca y de entre 70 y 80 en las casas de cultura. La titular pidió a los padres inscribir a sus hijos en la biblioteca o casa de cultura más cercana a su domicilio ante las obras del tren México-Querétaro, para no depender de vías alternas durante el traslado.

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