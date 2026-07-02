Los Ángeles, 2 de julio de 2026.— “Supergirl” sufrió un duro revés en taquilla durante su primer fin de semana, al recaudar 37.1 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y alrededor de 68 millones en todo el mundo, cifras insuficientes para una producción cuyo costo se calcula en 170 millones de dólares.

El resultado dejó a la película protagonizada por Milly Alcock en el segundo lugar de la cartelera norteamericana, detrás de “Toy Story 5”, que mantuvo el liderato durante su segunda semana de exhibición.

La apertura también quedó lejos de las proyecciones previas, que calculaban un estreno de entre 45 y 55 millones de dólares en el mercado estadounidense y canadiense.

“Supergirl” podría perder más de 100 millones de dólares

El golpe comercial podría traducirse en pérdidas de entre 100 y 125 millones de dólares para Warner Bros. y DC Studios, según estimaciones publicadas por medios especializados como Variety y Deadline.

La película tuvo un presupuesto de producción aproximado de 170 millones de dólares, sin contar cerca de 120 millones destinados a publicidad y distribución global.

Una fuente cercana a la producción calculó que “Supergirl” necesitaría recaudar unos 300 millones de dólares para alcanzar su punto de equilibrio. Otras estimaciones de la industria colocan esa cifra todavía más arriba debido al porcentaje de la venta de boletos que conservan las salas de cine.

Si la cinta termina su recorrido comercial con alrededor de 200 millones de dólares a nivel mundial, como anticipan algunos analistas, el estudio no recuperaría la inversión realizada en producción y promoción.

La pérdida definitiva, sin embargo, dependerá de su permanencia en cartelera, la recaudación internacional y los ingresos posteriores por renta digital, plataformas, televisión y licencias.

Queda debajo de otros tropiezos de superhéroes

El estreno de “Supergirl” fue inferior a los 37.6 millones de dólares obtenidos por “Joker: Folie à Deux” en 2024 y a los 39 millones con los que abrió “Morbius” en 2022, dos producciones identificadas entre los mayores tropiezos recientes del cine de superhéroes.

También quedó muy lejos de “Superman”, primera película del renovado universo cinematográfico de DC, que abrió con 125 millones de dólares en Norteamérica durante 2025.

El contraste aumenta la presión sobre la estrategia encabezada por James Gunn y Peter Safran, responsables de reconstruir la franquicia después de varios resultados irregulares de DC en las salas.

El desempeño se produce además en un mercado dominado por películas familiares y animadas. En abril, “Super Mario Galaxy: La Película” alcanzó 629 millones de dólares durante sus primeros 12 días de exhibición mundial.

“Toy Story 5” le arrebata el primer lugar

“Toy Story 5”, producción de Disney y Pixar, permaneció en el primer puesto de la taquilla norteamericana durante el fin de semana del 26 al 28 de junio.

La película animada recaudó alrededor de 70 millones de dólares durante ese periodo, casi el doble de lo conseguido por “Supergirl”.

El resultado confirmó la fuerza comercial de las franquicias familiares frente a una película centrada en un personaje menos reconocido por el público general.

La competencia del mercado cinematográfico continuará durante julio, uno de los periodos más disputados para los grandes estudios de Hollywood.

El desempeño de “Supergirl” también contrasta con otros estrenos cinematográficos cubiertos por Rotativo, como “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar, distribuida en México por Warner Bros. Pictures después de competir en el Festival de Cannes.

DC admite que su proyecto requiere una visión de largo plazo

Peter Safran, copresidente de DC Studios, defendió la estrategia de la compañía después de conocerse el resultado inicial y sostuvo que la reconstrucción de su universo cinematográfico debe evaluarse como un proyecto de largo plazo.

No obstante, “Supergirl” apenas es la segunda película de la nueva continuidad cinematográfica impulsada por Gunn y Safran, por lo que su desempeño representa una prueba temprana para el relanzamiento de la marca.

El fracaso comercial no implica por sí solo la cancelación de los proyectos anunciados, pero sí eleva la presión para reducir costos, controlar presupuestos y recuperar la confianza del público.

¿De qué trata “Supergirl”?

La película se estrenó el 26 de junio de 2026 en Estados Unidos y Canadá, mientras que su distribución internacional comenzó desde el 24 de junio.

Milly Alcock interpreta a Kara Zor-El, prima de Superman, quien emprende un viaje interestelar de venganza y justicia después de que un adversario ataca cerca de su hogar.

La cinta fue dirigida por Craig Gillespie, responsable de “Cruella” y “Yo, Tonya”, con un guion escrito por Ana Nogueira.

El reparto incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

Aunque “Supergirl” todavía se encuentra en su primera semana de exhibición, su bajo estreno y el elevado costo de la producción ya la colocan como uno de los mayores tropiezos cinematográficos de 2026.