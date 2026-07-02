Rüfüs Du Sol, Rosalía y Bruno Mars encabezan los conciertos de julio en México

La Ciudad de México concentra la mayor oferta del mes, con presentaciones que van del pop y la electrónica al regional mexicano en recintos como el Estadio GNP Seguros y el Auditorio Nacional.

Público durante un concierto masivo en México, donde julio de 2026 reúne presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

La cartelera de conciertos de julio de 2026 en México incluye presentaciones de Rüfüs Du Sol, ENHYPEN, Harry Styles y otros artistas en los principales recintos del país.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 2 de julio de 2026.- La agenda musical de julio arranca en México con una cartelera cargada de giras nacionales e internacionales, encabezada por la presentación más grande que el proyecto australiano Rüfüs Du Sol ofrecerá en el país, programada para el 4 de julio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La capital concentra la mayor parte de la oferta del mes y se mantiene como el principal punto de las grandes giras que recorren América Latina. En sus recintos convivirán distintos géneros, del pop y la electrónica a los sonidos alternativos y la música mexicana.

Entre los primeros conciertos del mes figuran la cantautora Daniela Andrade, el 3 de julio en el Foro Indie Rocks!, y la banda Disidente, el 4 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional. El público de música electrónica también tiene citas en el Campo Marte, con presentaciones como la de Gordo el 2 de julio.

Uno de los momentos más esperados llegará a mediados de mes con la agrupación surcoreana ENHYPEN, que ofrecerá tres fechas en la Arena Ciudad de México el 11, 12 y 14 de julio, además de una presentación adicional el 15 en el Music Pavilion del Campo Marte, dentro de su gira por Latinoamérica.

La segunda mitad del año concentra otros nombres de peso. El cantante Harry Styles cerrará julio con su gira de residencias en la Ciudad de México, mientras que en agosto la española Rosalía llevará su LUX Tour a Guadalajara, Monterrey y la capital. Hacia el cierre del año, el estadounidense Bruno Mars anunció una serie de fechas en el Estadio GNP Seguros en diciembre.

Para las presentaciones con mayor demanda, las productoras recomiendan verificar el punto de venta oficial, confirmar que el precio coincida con el autorizado y revisar los datos del boleto —fecha, recinto y zona— antes de comprar, como medida frente a la reventa fraudulenta.

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