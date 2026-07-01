San Juan del Río, Querétaro, 1 de julio de 2026.- Más de 3 mil personas se congregaron en el Jardín Independencia para el concierto de Matute, con el que concluyó la Feria San Juan del Río 2026 la noche del martes 30 de junio.
El grupo repasó éxitos de los años ochenta y noventa como “Obsesión”, “Detrás de mi ventana”, “Isabel” y “Besos de ceniza”, que fueron coreados por las familias reunidas en el espacio público.
Un espectáculo pirotécnico acompañó el cierre de la Feria San Juan del Río 2026. La pirotecnia se lanzó junto al Jardín Independencia. rotativo.com.mx
La feria arrancó el jueves 18 de junio y a lo largo de casi dos semanas ofreció actividades musicales, culturales y deportivas en distintas sedes del municipio. Al espectáculo de cierre asistió la Reina de la Feria San Juan del Río 2026, Viviana I.
La Reina de la Feria San Juan del Río 2026, Viviana I, asistió al concierto de clausura en el Jardín Independencia. rotativo.com.mx
La clausura oficial estuvo a cargo del síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca. El acto se desarrolló en un ambiente familiar e incluyó un espectáculo pirotécnico.
El grupo Matute cerró la Feria San Juan del Río 2026 con su concierto en el Jardín Independencia. La presentación reunió a más de 3 mil personas. rotativo.com.mx
La vigilancia del evento estuvo a cargo de la Dirección Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, personal de Seguridad Privada y corporaciones de atención de emergencias.
Familias sanjuanenses disfrutan el concierto de clausura en el Jardín Independencia. La feria cerró en un ambiente familiar. rotativo.com.mx
Con este cierre concluyeron las actividades organizadas con motivo del 495 Aniversario de la Fundación de San Juan del Río.