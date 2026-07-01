Matute cierra la Feria San Juan del Río 2026 ante más de 3 mil personas

El concierto en el Jardín Independencia coronó el 495 Aniversario de la Fundación de San Juan del Río, con actividades desde el 18 de junio.

Matute cierra la Feria San Juan del Río 2026 ante más de 3 mil personas

Matute interpretó éxitos de los años ochenta y noventa durante su presentación de cierre. El concierto se realizó en el Jardín Independencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 1 de julio de 2026.- Más de 3 mil personas se congregaron en el Jardín Independencia para el concierto de Matute, con el que concluyó la Feria San Juan del Río 2026 la noche del martes 30 de junio.

El grupo repasó éxitos de los años ochenta y noventa como “Obsesión”, “Detrás de mi ventana”, “Isabel” y “Besos de ceniza”, que fueron coreados por las familias reunidas en el espacio público.

Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre las torres de un templo durante la clausura de la feria Un espectáculo pirotécnico acompañó el cierre de la Feria San Juan del Río 2026. La pirotecnia se lanzó junto al Jardín Independencia. rotativo.com.mx

La feria arrancó el jueves 18 de junio y a lo largo de casi dos semanas ofreció actividades musicales, culturales y deportivas en distintas sedes del municipio. Al espectáculo de cierre asistió la Reina de la Feria San Juan del Río 2026, Viviana I.

Joven con corona y vestido dorado saluda al p\u00fablico desde el escenario La Reina de la Feria San Juan del Río 2026, Viviana I, asistió al concierto de clausura en el Jardín Independencia. rotativo.com.mx

La clausura oficial estuvo a cargo del síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca. El acto se desarrolló en un ambiente familiar e incluyó un espectáculo pirotécnico.

Integrantes de Matute levantan los brazos ante el p\u00fablico al cerrar su concierto en el Jard\u00edn Independencia El grupo Matute cerró la Feria San Juan del Río 2026 con su concierto en el Jardín Independencia. La presentación reunió a más de 3 mil personas. rotativo.com.mx

La vigilancia del evento estuvo a cargo de la Dirección Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, personal de Seguridad Privada y corporaciones de atención de emergencias.

Asistentes aplauden y levantan las manos durante el concierto de clausura en el Jard\u00edn Independencia Familias sanjuanenses disfrutan el concierto de clausura en el Jardín Independencia. La feria cerró en un ambiente familiar. rotativo.com.mx

Con este cierre concluyeron las actividades organizadas con motivo del 495 Aniversario de la Fundación de San Juan del Río.

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