México doblega 2-0 a Ecuador y llega a octavos tras 40 años de frontera

El equipo de Javier Aguirre cerró sin recibir gol en todo el torneo y espera al ganador de Inglaterra-RD Congo para el domingo 5 de julio.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026

México derrotó 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 sin recibir anotaciones en sus primeros cuatro partidos.

Foto: Facebook/Selección Nacional de México.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 01, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- México venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca y aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026, la instancia que ha sido una frontera para el fútbol mexicano durante casi cuatro décadas. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 y Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31, ambos en la primera mitad, ante más de 80 mil aficionados.

El equipo dirigido por Javier Aguirre cerró el compromiso sin recibir gol, un dato que sostiene toda su campaña: el Tri no encajó anotaciones en la fase de grupos —donde sumó nueve puntos con triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia— ni en este duelo de eliminación directa. La portería en cero se convirtió en el rasgo más sólido del anfitrión en las primeras cuatro presentaciones.

El gol del 2-0 nació de una pared entre Quiñones y Jiménez que terminó con el delantero enviando el balón a la escuadra. Quiñones, además de abrir el marcador, dio la asistencia y fue elegido por los aficionados como el jugador del partido. "Me está dando la oportunidad y la estoy aprovechando al máximo", declaró el atacante sobre su presente en la selección.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, dominó la posesión con 57 por ciento pero no encontró eficacia frente al arco. Su ocasión más clara llegó temprano, cuando John Yeboah estrelló un remate en el poste con el marcador aún en cero; más tarde, Kevin Rodríguez definió desviado al minuto 74 frente a Raúl Rangel. El conjunto sudamericano remató solo una vez a puerta y cerró con 0.73 de goles esperados, frente a 1.02 del Tri. La frustración quedó reflejada en el tiempo agregado con la expulsión de Piero Hincapié por increpar a un rival. Para Ecuador, la eliminación puso fin a su primera participación en una fase de eliminación directa en 20 años, y Beccacece confirmó que no continuará al frente del equipo.

México disputará los octavos el domingo 5 de julio a las 18:00 horas del centro del país, nuevamente en el Estadio Azteca, en lo que será el último partido de la Copa del Mundo en suelo mexicano antes de que el torneo se traslade por completo a Estados Unidos. El rival saldrá del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se juega este miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

De imponerse la lógica, Inglaterra sería el próximo adversario. El conjunto de Thomas Tuchel terminó como líder del Grupo L con siete puntos, apoyado en la figura de Jude Bellingham y en delanteros como Harry Kane, y el pronóstico de Google le asigna 76 por ciento de probabilidad de superar a los congoleños, frente a 7 por ciento para RD Congo. El equipo africano, sin embargo, ha sido una de las revelaciones del torneo: regresó a un Mundial tras más de cinco décadas y alcanzó por primera vez la eliminación directa, con un bloque defensivo firme y a Yoane Wissa como referente ofensivo.

La clasificación coloca a México en octavos por décima vez en su historia y reabre la discusión sobre el quinto partido, la barrera que el Tri no ha podido cruzar desde 1994. El único antecedente mundialista frente a Inglaterra data de la fase de grupos de 1966, cuando los ingleses ganaron 2-0.

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