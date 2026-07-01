El doctor Pablo Méré, activo fijo del inventario de lo que queda del PRI, dice que presentará una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña en contra de Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, debido a un evento donde Gerardo Cuanalo convocó a más de dos mil liderazgos de diversas colonias. Mire: mientras unos lo interpretan como un ejercicio de retroalimentación y reflexión para la mejora del transporte público, algunos otros ven a un fuerte aspirante con convocatoria y estructura a la Presidencia Municipal, tal como Pablo Méré, que pasó de "Rifle de Feria", como lo bautizó Paco Garrido, a otro con mira telescópica y guía ultraláser.

Afirmo que la frase de lo obvio se obvia por obviedad, debió de aparecer en las fórmulas de Peter, lo cual nos ahorraría, por salud mental, la marea de encuestitis, cuando en la Cuatro T no hay más encuestas, simplemente la encuesta y las encuestadoras espejo de los partidos Morena, PT y Verde, para definir la ronda final de tres mujeres y tres varones. Mujeres son tres: Bety Robles, Laura Polo y, si no la eliminan por simulación en la separación de cargo, la edil Astrid Ortega. Mientras, en hombres, Ricardo Astudillo está calificado y espera a los dos espacios restantes que saldrán de siete aspirantes varones inscritos de Morena.

De esos siete, Ángel Balderas, que se registró en línea, aparece inscrito y, por ende, inhabilitado por violencia política de género (VPG); Mauro Ramírez, activista de Carrillo y cercano a Pablo González Pérez; Agustín Hernández, expanista y muy asiduo a no pagar cuentas en cafés; mientras Gilberto Herrera tiene pendiente la averiguación por el desvío de trescientos veinte millones en la UAQ; Chema Tapia, dejando de lado el escabroso tema del FONDEN, poco trabajo de campo en favor de la Cuatrote se le ha visto; restarían Santiago Nieto, quien anda desaparecido y solo difunde imágenes que, si tuvieran un filtro, más purificaban agua, mientras Luis Humberto Fernández es, al parecer, el único con agenda.

Este viernes se vence la fecha para inscribirse en el Festival Querétaro Experimental 2026, que abarca un amplio abanico interdisciplinario como animación, cine, danza, microteatro, música, videoarte y performance. La titular de Cultura del municipio de Querétaro, Dany Salgado, ha manifestado al gremio artístico y cultural la importancia de explorar el potencial en el nuevo concepto de INVERSA y transformar la imagen y el sonido mediante el domo, logrando propuestas de comunicación que consigan la inmersión; sin duda, la apuesta cultural es otro gran acierto del presidente municipal Felifer Macías.

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Para sorpresa de absolutamente nadie, la dirigente estatal del PT, Valeria Flores, no inscribió a nadie para el espacio asignado del acuerdo entre los partidos de la Cuatro T, mismo donde Morena tiene derecho a 4 de los 6 espacios para el filtro de la encuesta, el PT uno y el Partido Verde uno también, que será ocupado por Ricardo Astudillo, lo cual le platiqué hace casi un año. Bueno, pues resulta que Valeria, que aspira a una diputación pluri por aquello de la residencia, estaba entre la espada y la pared: no tiene a nadie y era, por un lado, darle el espacio a su adversario Carlos Rentería y, por el otro, respaldar a Santiago Nieto; al final hizo mutis, o sea, la occisa.

A diferencia de Morena, donde ya no espantan las encuestadoras de Arias, Demoscopia, Enkoll, Rubrum y quien me diga, porque lo único que falta saber a la empresa consultora de opinión del Movimiento son los nombres de las seis nominaciones a quienes encuestarán; en el PAN sucede lo contrario, aunque, para ser sinceros, la gran mayoría ponen indistintamente al frente al "Niño Gobernador", Felifer Macías, y en otras al secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava, y solo en una apareció Agustín Dorantes. Pues bueno, la última de ayer fue "Factométrica", y esa dice que Nava aventaja a Felifer por 10 puntos.

Un juez federal determinó que un indiciado que no sentenciado recibía, en el penal de San Juan del Río, un trato que no debiera merecer por respeto a sus derechos humanos, ni siquiera un reo ya sentenciado de alta peligrosidad. Pero el tema se complica porque el susodicho en cuestión no es otro que el exalcalde de Colón, Alejandro Ochoa: pues sí recibe un trato distinto al de los demás reos, pero para mal, al menos ahorita, es lo que ha determinado el juez en cuanto a sus derechos humanos, mientras su proceso penal sigue en marcha.

PD: Este viernes arrancan los Juegos Nacionales de Ajedrez, Infantiles y Juveniles, Ezequiel Montes 2026. Al parecer, la capital queretana del juego ciencia cambió Cadereyta por el municipio ganadero como su sede.

PD2: Los autores de los goles en el Mundial de Norteamérica con que se sentenció el resultado del México vs. Corea y el de Paraguay vs. Alemania fueron realizados por jugadores que militaron en Gallos Blancos de Querétaro: Luis Romo y José Canale.

PD3: Yo sé que no, pero ¿y si sí?