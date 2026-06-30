Avalan dos horas gratis en estacionamientos de plazas sin validar boleto

La reforma prohÃ­be condicionar la gratuidad inicial a trÃ¡mites de validaciÃ³n, aunque permite cobrar una vez concluido el periodo libre.

Integrantes de la mesa directiva de pie durante los honores en una sesiÃ³n del Pleno de la Legislatura de QuerÃ©taro

La mesa directiva de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro durante los honores al inicio de la sesiÃ³n ordinaria en que se votÃ³ la reforma.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura aprobÃ³ la iniciativa que elimina la condiciÃ³n de validaciÃ³n de boletos para acceder a la exenciÃ³n de pago en los estacionamientos de las plazas comerciales.

Con la reforma, la gratuidad ofrecida al pÃºblico deberÃ¡ ejercerse sin requisitos operativos previos, como sellar o validar el boleto. La medida no elimina la posibilidad de que los prestadores del servicio fijen tarifas o cobren una contraprestaciÃ³n una vez concluido el periodo de gratuidad; se limita a prohibir condiciones innecesarias para acceder a un beneficio ya ofrecido.

De acuerdo con el dictamen, la reforma no busca eliminar una fuente regulada de recursos, sino armonizar la prÃ¡ctica con estÃ¡ndares de eficiencia, accesibilidad y respeto a los derechos de los consumidores, ademÃ¡s de dar transparencia a las condiciones de acceso y uso de los estacionamientos.

El diputado Enrique Correa explicÃ³ que el objetivo es que las dos horas de estacionamiento gratuito en las plazas comerciales se ejerzan como un derecho real, sin condicionarlas a la validaciÃ³n, de modo que la gratuidad se cumpla sin complicaciones para el usuario.

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