QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- La LXI Legislatura aprobÃ³ la iniciativa que elimina la condiciÃ³n de validaciÃ³n de boletos para acceder a la exenciÃ³n de pago en los estacionamientos de las plazas comerciales.
Con la reforma, la gratuidad ofrecida al pÃºblico deberÃ¡ ejercerse sin requisitos operativos previos, como sellar o validar el boleto. La medida no elimina la posibilidad de que los prestadores del servicio fijen tarifas o cobren una contraprestaciÃ³n una vez concluido el periodo de gratuidad; se limita a prohibir condiciones innecesarias para acceder a un beneficio ya ofrecido.
De acuerdo con el dictamen, la reforma no busca eliminar una fuente regulada de recursos, sino armonizar la prÃ¡ctica con estÃ¡ndares de eficiencia, accesibilidad y respeto a los derechos de los consumidores, ademÃ¡s de dar transparencia a las condiciones de acceso y uso de los estacionamientos.
El diputado Enrique Correa explicÃ³ que el objetivo es que las dos horas de estacionamiento gratuito en las plazas comerciales se ejerzan como un derecho real, sin condicionarlas a la validaciÃ³n, de modo que la gratuidad se cumpla sin complicaciones para el usuario.