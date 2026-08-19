Pedro Escobedo, 19 de agosto de 2026.- El programa estatal Contigo y Tu Bebé llevó canastas alimentarias y atención pediátrica a familias beneficiarias de comunidades alejadas de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, a través de una Unidad Móvil que realiza recorridos estratégicos para acercar los servicios a quienes enfrentan mayores dificultades de traslado.
Las canastas alimentarias se entregaron a los 284 beneficiarios registrados del programa en Pedro Escobedo, municipio que recibe la Unidad Móvil de forma periódica. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el municipio cuenta con 284 personas beneficiarias del programa, el cual está orientado a atender a bebés recién nacidos y a la primera infancia que, según indicó el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, quedaban fuera de otros apoyos existentes.
Las canastas del programa se organizan por etapa de desarrollo del bebé; la Unidad Móvil llevó la entrega directamente a comunidades alejadas de la cabecera municipal. rotativo.com.mx
Durante la jornada realizada a través de la Unidad Móvil, las familias recibieron canastas alimentarias correspondientes al programa, así como valoraciones médicas básicas especializadas en pediatría para evaluar el estado general de salud de niñas y niños.
Las canastas del programa se organizan por etapa de desarrollo del bebé; la Unidad Móvil llevó la entrega directamente a comunidades alejadas de la cabecera municipal. rotativo.com.mx
Nava señaló que la Unidad Móvil realiza recorridos en puntos alejados de la cabecera municipal con el objetivo de que las familias que no pueden trasladarse a las jornadas de atención también tengan acceso a los servicios del programa de primera infancia.