Llevan el programa Contigo y Tu Bebé a comunidades lejanas de Pedro Escobedo

El municipio tiene 284 beneficiarios del programa y la Unidad Móvil recorre puntos alejados de la cabecera para que ninguna familia deje de recibir los apoyos.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, durante la jornada del programa Contigo y Tu Bebé en Pedro Escobedo, agosto 2026.

El programa atiende a 284 familias beneficiarias en Pedro Escobedo con canastas alimentarias y valoraciones pediátricas a través de la Unidad Móvil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 19 de agosto de 2026.- El programa estatal Contigo y Tu Bebé llevó canastas alimentarias y atención pediátrica a familias beneficiarias de comunidades alejadas de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, a través de una Unidad Móvil que realiza recorridos estratégicos para acercar los servicios a quienes enfrentan mayores dificultades de traslado.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Quer\u00e9taro, durante la jornada del programa Contigo y Tu Beb\u00e9 en Pedro Escobedo, agosto 2026. Las canastas alimentarias se entregaron a los 284 beneficiarios registrados del programa en Pedro Escobedo, municipio que recibe la Unidad Móvil de forma periódica. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el municipio cuenta con 284 personas beneficiarias del programa, el cual está orientado a atender a bebés recién nacidos y a la primera infancia que, según indicó el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, quedaban fuera de otros apoyos existentes.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Quer\u00e9taro, durante la jornada del programa Contigo y Tu Beb\u00e9 en Pedro Escobedo, agosto 2026. Las canastas del programa se organizan por etapa de desarrollo del bebé; la Unidad Móvil llevó la entrega directamente a comunidades alejadas de la cabecera municipal. rotativo.com.mx

Durante la jornada realizada a través de la Unidad Móvil, las familias recibieron canastas alimentarias correspondientes al programa, así como valoraciones médicas básicas especializadas en pediatría para evaluar el estado general de salud de niñas y niños.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Quer\u00e9taro, durante la jornada del programa Contigo y Tu Beb\u00e9 en Pedro Escobedo, agosto 2026. Las canastas del programa se organizan por etapa de desarrollo del bebé; la Unidad Móvil llevó la entrega directamente a comunidades alejadas de la cabecera municipal. rotativo.com.mx

Nava señaló que la Unidad Móvil realiza recorridos en puntos alejados de la cabecera municipal con el objetivo de que las familias que no pueden trasladarse a las jornadas de atención también tengan acceso a los servicios del programa de primera infancia.

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