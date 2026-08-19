Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La Legislatura del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado local Enrique Correa Sada para declarar el 21 de julio como Día del Bienestar del Perro en el estado, con el objetivo de generar conciencia y promover acciones permanentes a favor del cuidado, la protección y la tenencia responsable.
Durante su intervención en tribuna, Correa Sada presentó cifras del INEGI 2025 que estiman en 41.2 millones el número de perros que viven en México, de los cuales 7 de cada 10 se encuentran en situación de calle o abandono.
En el ámbito local, señaló que durante 2020 se registraron en el municipio de Querétaro 1,622 quejas por maltrato animal —equivalentes a más de cuatro denuncias diarias— y 1,124 rescates de animales en situación de maltrato.
De acuerdo con el legislador, la declaratoria busca que cada 21 de julio autoridades, organizaciones de la sociedad civil, rescatistas y ciudadanos coordinen esfuerzos para fortalecer una cultura de adopción, esterilización, vacunación, cuidado, protección y tenencia responsable.
Correa Sada subrayó que la fecha debe trascender el simbolismo y convertirse en una campaña real de concientización capaz de modificar esas cifras.
El diputado enfatizó que llevar un perro a casa implica asumir un compromiso durante toda su vida y sostuvo que fomentar el respeto hacia los animales también contribuye a construir comunidades más responsables y justas.