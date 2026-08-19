Legislatura de Querétaro aprueba Día del Bienestar del Perro

La iniciativa del diputado Enrique Correa Sada busca que cada año autoridades, rescatistas y ciudadanos sumen esfuerzos por la adopción, esterilización y protección animal.

Diputado Enrique Correa Sada en la sala de sesiones de la Legislatura de Querétaro tras la aprobación de la declaratoria animal

Enrique Correa Sada impulsó la declaratoria del Día del Bienestar del Perro ante el Congreso del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La Legislatura del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado local Enrique Correa Sada para declarar el 21 de julio como Día del Bienestar del Perro en el estado, con el objetivo de generar conciencia y promover acciones permanentes a favor del cuidado, la protección y la tenencia responsable.

Durante su intervención en tribuna, Correa Sada presentó cifras del INEGI 2025 que estiman en 41.2 millones el número de perros que viven en México, de los cuales 7 de cada 10 se encuentran en situación de calle o abandono.

En el ámbito local, señaló que durante 2020 se registraron en el municipio de Querétaro 1,622 quejas por maltrato animal —equivalentes a más de cuatro denuncias diarias— y 1,124 rescates de animales en situación de maltrato.

De acuerdo con el legislador, la declaratoria busca que cada 21 de julio autoridades, organizaciones de la sociedad civil, rescatistas y ciudadanos coordinen esfuerzos para fortalecer una cultura de adopción, esterilización, vacunación, cuidado, protección y tenencia responsable.

Correa Sada subrayó que la fecha debe trascender el simbolismo y convertirse en una campaña real de concientización capaz de modificar esas cifras.

El diputado enfatizó que llevar un perro a casa implica asumir un compromiso durante toda su vida y sostuvo que fomentar el respeto hacia los animales también contribuye a construir comunidades más responsables y justas.

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