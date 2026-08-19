Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El turismo de reuniones —congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos corporativos— es el segmento que Querétaro busca fortalecer esta semana en IBTM Americas 2026, el encuentro de la industria que se realiza hoy y mañana en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
La delegación estatal, encabezada por la titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, participa en el evento con el objetivo de establecer contacto directo con compradores nacionales e internacionales y meeting planners que buscan nuevos destinos, recintos y proveedores para sus próximos eventos.
Querétaro participó en IBTM Americas con una delegación de empresarios y funcionarios de la Secretaría de Turismo del estado. Ciudad de México, 19 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
De acuerdo con datos del propio IBTM Americas, su edición 2026 reúne a más de cuatro mil profesionales, más de 550 buyers, más de 450 expositores y contempla más de nueve mil citas de negocio.
La estrategia que Vega Vázquez Mellado presentó en el encuentro busca que el segmento de reuniones genere un efecto más amplio que el que produce la realización del evento en sí: que los asistentes a congresos y convenciones en Querétaro consuman y experimenten el destino fuera del recinto, distribuyendo beneficios entre prestadores de servicios turísticos, restaurantes, comercios, operadores, transportistas y otros integrantes de la cadena productiva.