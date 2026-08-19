Querétaro va por el turismo de reuniones en IBTM Americas 2026

La secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado encabeza la delegación que busca convertir eventos en experiencias para toda la cadena turística del estado.

Integrantes de la delegación de Querétaro en el stand del estado durante IBTM Americas 2026 en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

La delegación de Querétaro estableció contacto con compradores nacionales e internacionales y meeting planners en IBTM Americas 2026. Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- El turismo de reuniones —congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos corporativos— es el segmento que Querétaro busca fortalecer esta semana en IBTM Americas 2026, el encuentro de la industria que se realiza hoy y mañana en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

La delegación estatal, encabezada por la titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, participa en el evento con el objetivo de establecer contacto directo con compradores nacionales e internacionales y meeting planners que buscan nuevos destinos, recintos y proveedores para sus próximos eventos.

Integrantes de la delegaci\u00f3n de Quer\u00e9taro en el stand del estado durante IBTM Americas 2026 en el Centro Banamex de la Ciudad de M\u00e9xico. Querétaro participó en IBTM Americas con una delegación de empresarios y funcionarios de la Secretaría de Turismo del estado. Ciudad de México, 19 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

De acuerdo con datos del propio IBTM Americas, su edición 2026 reúne a más de cuatro mil profesionales, más de 550 buyers, más de 450 expositores y contempla más de nueve mil citas de negocio.

La estrategia que Vega Vázquez Mellado presentó en el encuentro busca que el segmento de reuniones genere un efecto más amplio que el que produce la realización del evento en sí: que los asistentes a congresos y convenciones en Querétaro consuman y experimenten el destino fuera del recinto, distribuyendo beneficios entre prestadores de servicios turísticos, restaurantes, comercios, operadores, transportistas y otros integrantes de la cadena productiva.

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