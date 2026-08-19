Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Durante la Sesión Ordinaria de Pleno del Congreso del Estado, la diputada Adriana Meza Argaluza, del Partido Revolucionario Institucional, presentó desde tribuna un reconocimiento a los atletas queretanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como a quienes obtuvieron resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.
La legisladora mencionó a doce competidores: Daniela Linares, en natación; Máximo Azuela Hernández y Vanessa Frine Chávez, en esgrima; Daniel Urquiza Salas, en tiro deportivo; Gilberto Cardoso y Diego Damián Díaz, en judo; Karla Leonor Rodríguez Tinoco, en taekwondo; Daniela Rojas y Karla Acosta, en luchas asociadas; Bernardo Parra, en fútbol; Jahir Zúñiga, en canotaje; y Gabriel Escalante, por su medalla en el Panamericano de Kickboxing.
Meza Argaluza sostuvo que cada medalla obtenida representa disciplina, sacrificio y perseverancia, pero también el respaldo de familias, entrenadores y comunidades. "Una medalla no es solamente un triunfo personal; es una victoria que nos representa como sociedad", señaló ante el pleno.
La diputada extendió el reconocimiento no solo a quienes subieron al podio, sino a todos los atletas que compitieron en representación del estado. Afirmó que cada deportista queretano abre camino para que generaciones futuras encuentren en el deporte una oportunidad de desarrollo personal.
Hizo un llamado a continuar generando condiciones para el deporte entre niñas, niños y adolescentes, y a sostener el apoyo institucional para que los logros de los jóvenes queretanos se multipliquen.