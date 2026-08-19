Congreso de Querétaro reconoce a atletas en Centroamericanos 2026

La diputada Adriana Meza Argaluza destacó desde tribuna el desempeño de competidores en natación, esgrima, judo, taekwondo, canotaje y kickboxing.

Diputada Adriana Meza Argaluza presenta reconocimiento a atletas queretanos de los Centroamericanos 2026 desde tribuna

La legisladora del PRI destacó el esfuerzo de doce competidores queretanos en disciplinas como esgrima, judo, taekwondo, kickboxing y canotaje.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Durante la Sesión Ordinaria de Pleno del Congreso del Estado, la diputada Adriana Meza Argaluza, del Partido Revolucionario Institucional, presentó desde tribuna un reconocimiento a los atletas queretanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como a quienes obtuvieron resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.

La legisladora mencionó a doce competidores: Daniela Linares, en natación; Máximo Azuela Hernández y Vanessa Frine Chávez, en esgrima; Daniel Urquiza Salas, en tiro deportivo; Gilberto Cardoso y Diego Damián Díaz, en judo; Karla Leonor Rodríguez Tinoco, en taekwondo; Daniela Rojas y Karla Acosta, en luchas asociadas; Bernardo Parra, en fútbol; Jahir Zúñiga, en canotaje; y Gabriel Escalante, por su medalla en el Panamericano de Kickboxing.

Meza Argaluza sostuvo que cada medalla obtenida representa disciplina, sacrificio y perseverancia, pero también el respaldo de familias, entrenadores y comunidades. "Una medalla no es solamente un triunfo personal; es una victoria que nos representa como sociedad", señaló ante el pleno.

La diputada extendió el reconocimiento no solo a quienes subieron al podio, sino a todos los atletas que compitieron en representación del estado. Afirmó que cada deportista queretano abre camino para que generaciones futuras encuentren en el deporte una oportunidad de desarrollo personal.

Hizo un llamado a continuar generando condiciones para el deporte entre niñas, niños y adolescentes, y a sostener el apoyo institucional para que los logros de los jóvenes queretanos se multipliquen.

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