Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Con 15 votos a favor y 10 en contra, la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó en sesión de pleno el dictamen con proyecto alternativo a las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil estatal en materia de identidad de género.
La comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 —dictaminadora del asunto— estableció en sus considerandos que las modificaciones incorporadas tienen una finalidad exclusivamente técnica en materia registral, administrativa y operativa: precisar la titularidad de actas, los mecanismos de reserva, la coordinación interinstitucional, la protección de datos personales, la trazabilidad registral, la gratuidad, la capacitación del personal y el régimen transitorio de implementación.
De manera explícita, el dictamen señala que ninguna de esas adecuaciones deberá interpretarse como autorización para condicionar, patologizar, judicializar o restringir el ejercicio del derecho a la identidad de género autopercibida, ni como aceptación de argumentos contrarios a los principios de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
La LXI Legislatura aprobó con 15 votos a favor y 10 en contra la ley de identidad de género autopercibida en el Código Civil de Querétaro. rotativo.com.mx
Antes de la votación, la diputada María Leonor Mejía Barraza emitió su posicionamiento en contra; a favor se pronunciaron los diputados Arturo Maximiliano García Pérez y Teresita Calzada Rovirosa.
La sesión fue presidida por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, con la participación de las diputadas Juliana Hernández Quintanar, vicepresidenta, y María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos como primera y segunda secretaria, respectivamente.
En la misma sesión, los legisladores aprobaron la reforma al artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de Querétaro, orientada a incorporar en el marco jurídico disposiciones que reconozcan el papel de la familia en los procesos educativos y establezcan mecanismos para su participación en la vida escolar.
El pleno de la LXI Legislatura sesionó el 19 de agosto de 2026 para votar, entre otros dictámenes, la reforma al Código Civil en materia de identidad de género. rotativo.com.mx
El pleno aprobó también la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, que reconoce la posibilidad de que los municipios creen dependencias o mecanismos institucionales para la atención y protección animal, sin que ello constituya un mandato de creación de nuevas estructuras.
Asimismo, se declaró el 21 de julio de cada año como Día del Bienestar del Perro, iniciativa presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; y se exhortó al Ejecutivo estatal a implementar programas de fomento a la lectura en paraderos del transporte público, a través de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y la Agencia de Movilidad.