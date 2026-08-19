Legislatura de Querétaro avala ley de identidad de género con 15 votos

La LXI Legislatura respondió a las observaciones del Ejecutivo con un proyecto alternativo que preserva el derecho al reconocimiento sin condicionarlo ni patologizarlo.

Mesa directiva y legisladores durante la sesión del 19 de agosto de 2026 en la LXI Legislatura de Querétaro

La Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 dictaminó que ninguna modificación técnica de la ley de identidad de género puede interpretarse como restricción al derecho al reconocimiento de género autopercibido.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Con 15 votos a favor y 10 en contra, la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó en sesión de pleno el dictamen con proyecto alternativo a las observaciones del Poder Ejecutivo sobre la ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil estatal en materia de identidad de género.

La comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 —dictaminadora del asunto— estableció en sus considerandos que las modificaciones incorporadas tienen una finalidad exclusivamente técnica en materia registral, administrativa y operativa: precisar la titularidad de actas, los mecanismos de reserva, la coordinación interinstitucional, la protección de datos personales, la trazabilidad registral, la gratuidad, la capacitación del personal y el régimen transitorio de implementación.

De manera explícita, el dictamen señala que ninguna de esas adecuaciones deberá interpretarse como autorización para condicionar, patologizar, judicializar o restringir el ejercicio del derecho a la identidad de género autopercibida, ni como aceptación de argumentos contrarios a los principios de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, autonomía, progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

Vista general del pleno de la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro durante la sesi\u00f3n del 19 de agosto de 2026 La LXI Legislatura aprobó con 15 votos a favor y 10 en contra la ley de identidad de género autopercibida en el Código Civil de Querétaro. rotativo.com.mx

Antes de la votación, la diputada María Leonor Mejía Barraza emitió su posicionamiento en contra; a favor se pronunciaron los diputados Arturo Maximiliano García Pérez y Teresita Calzada Rovirosa.

La sesión fue presidida por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, con la participación de las diputadas Juliana Hernández Quintanar, vicepresidenta, y María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos como primera y segunda secretaria, respectivamente.

En la misma sesión, los legisladores aprobaron la reforma al artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de Querétaro, orientada a incorporar en el marco jurídico disposiciones que reconozcan el papel de la familia en los procesos educativos y establezcan mecanismos para su participación en la vida escolar.

Hemiciclo de la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro en sesi\u00f3n de pleno, con legisladores de pie, agosto de 2026 El pleno de la LXI Legislatura sesionó el 19 de agosto de 2026 para votar, entre otros dictámenes, la reforma al Código Civil en materia de identidad de género. rotativo.com.mx

El pleno aprobó también la reforma al artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, que reconoce la posibilidad de que los municipios creen dependencias o mecanismos institucionales para la atención y protección animal, sin que ello constituya un mandato de creación de nuevas estructuras.

Asimismo, se declaró el 21 de julio de cada año como Día del Bienestar del Perro, iniciativa presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; y se exhortó al Ejecutivo estatal a implementar programas de fomento a la lectura en paraderos del transporte público, a través de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y la Agencia de Movilidad.

legislatura gobierno congreso identidad de género

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