Schneider Electric abrirá tres nuevas plantas en Querétaro y generará 4 mil empleos

La empresa global especializada en gestión de energía informó que contrata entre 200 y 250 personas al mes para alcanzar los 4 mil empleos directos proyectados para finales de 2027 y hasta 8 mil para 2028.

Reunión de directivos de Schneider Electric con el gobernador Kuri González en el Palacio de Gobierno de Querétaro, 19 de agosto de 2026.

Funcionarios de Schneider Electric presentes en el anuncio de expansión de la empresa en Querétaro con proyección de 4 mil empleos directos para 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Schneider Electric anunció la apertura de tres nuevas plantas de manufactura en Querétaro con una superficie aproximada de 115 mil metros cuadrados, dos instalaciones ya concluidas y una tercera prevista para una fase futura de crecimiento, según informó el gobernador Mauricio Kuri González tras recibir a directivos de la compañía en el Palacio de Gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la empresa ya se encuentra en proceso de contratación a razón de 200 a 250 empleados por mes.

Kuri González indicó que la expansión contribuirá a la creación de más de 4 mil empleos directos para finales de 2027 y entre 7 mil y 8 mil para 2028, además del desarrollo de ingenieros, técnicos y especialistas vinculados con manufactura avanzada e infraestructura energética.

Reuni\u00f3n de directivos de Schneider Electric con el gobernador Kuri Gonz\u00e1lez en el Palacio de Gobierno de Quer\u00e9taro, 19 de agosto de 2026. Luis D'Acosta Anezin, presidente de Schneider Electric para México y Centroamérica, y Guillaume Le Gouic, vicepresidente sénior de Power Systems & ETO, durante la reunión en Palacio de Gobierno. rotativo.com.mx

Las nuevas instalaciones fabricarán soluciones para distribución eléctrica, equipos para infraestructura energética crítica y proyectos especializados bajo esquemas Engineer-to-Order (ETO), diseñados para satisfacer necesidades específicas de los clientes. Con esta expansión, Schneider Electric llegará a 12 plantas de manufactura en México.

Luis D'Acosta Anezin, presidente de la compañía para México y Centroamérica, señaló que después de 80 años de presencia en el país continúan ampliando su capacidad industrial y apostando por el talento de ingenieros y especialistas. Indicó que las nuevas instalaciones reforzarán la capacidad de la empresa para atender la creciente demanda de soluciones energéticas en la región de Norteamérica y Centroamérica.

Guillaume Le Gouic, vicepresidente sénior de Power Systems & ETO, distinguió a Querétaro como un estado que reúne talento especializado, capacidad industrial y ubicación estratégica para acompañar la electrificación y digitalización de la región.

Reuni\u00f3n de directivos de Schneider Electric con el gobernador Kuri Gonz\u00e1lez en el Palacio de Gobierno de Quer\u00e9taro, 19 de agosto de 2026. Directivos de Schneider Electric y funcionarios del gobierno del estado, tras el anuncio de tres nuevas plantas que sumarán 115 mil metros cuadrados de infraestructura productiva en Querétaro. rotativo.com.mx

Schneider Electric es una empresa global especializada en gestión de energía y automatización con una plantilla aproximada de 12 mil colaboradores en México, con operaciones en Querétaro, Nuevo León y Tlaxcala.

En la reunión acompañaron al gobernador el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero; el director de Fomento Industrial de la SEDESU, Alejandro Rolland Ruíz; y el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada. Por parte de la empresa estuvo presente, entre otros, el gerente general de la Planta No. 2 Querétaro, César Caballero.

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