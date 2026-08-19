Querétaro, 19 de agosto de 2026.- Schneider Electric anunció la apertura de tres nuevas plantas de manufactura en Querétaro con una superficie aproximada de 115 mil metros cuadrados, dos instalaciones ya concluidas y una tercera prevista para una fase futura de crecimiento, según informó el gobernador Mauricio Kuri González tras recibir a directivos de la compañía en el Palacio de Gobierno.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la empresa ya se encuentra en proceso de contratación a razón de 200 a 250 empleados por mes.
Kuri González indicó que la expansión contribuirá a la creación de más de 4 mil empleos directos para finales de 2027 y entre 7 mil y 8 mil para 2028, además del desarrollo de ingenieros, técnicos y especialistas vinculados con manufactura avanzada e infraestructura energética.
Luis D'Acosta Anezin, presidente de Schneider Electric para México y Centroamérica, y Guillaume Le Gouic, vicepresidente sénior de Power Systems & ETO, durante la reunión en Palacio de Gobierno. rotativo.com.mx
Las nuevas instalaciones fabricarán soluciones para distribución eléctrica, equipos para infraestructura energética crítica y proyectos especializados bajo esquemas Engineer-to-Order (ETO), diseñados para satisfacer necesidades específicas de los clientes. Con esta expansión, Schneider Electric llegará a 12 plantas de manufactura en México.
Luis D'Acosta Anezin, presidente de la compañía para México y Centroamérica, señaló que después de 80 años de presencia en el país continúan ampliando su capacidad industrial y apostando por el talento de ingenieros y especialistas. Indicó que las nuevas instalaciones reforzarán la capacidad de la empresa para atender la creciente demanda de soluciones energéticas en la región de Norteamérica y Centroamérica.
Guillaume Le Gouic, vicepresidente sénior de Power Systems & ETO, distinguió a Querétaro como un estado que reúne talento especializado, capacidad industrial y ubicación estratégica para acompañar la electrificación y digitalización de la región.
Directivos de Schneider Electric y funcionarios del gobierno del estado, tras el anuncio de tres nuevas plantas que sumarán 115 mil metros cuadrados de infraestructura productiva en Querétaro. rotativo.com.mx
Schneider Electric es una empresa global especializada en gestión de energía y automatización con una plantilla aproximada de 12 mil colaboradores en México, con operaciones en Querétaro, Nuevo León y Tlaxcala.
En la reunión acompañaron al gobernador el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero; el director de Fomento Industrial de la SEDESU, Alejandro Rolland Ruíz; y el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada. Por parte de la empresa estuvo presente, entre otros, el gerente general de la Planta No. 2 Querétaro, César Caballero.