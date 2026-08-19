Policía de Corregidora enseña mecánica básica a vecinos en Plaza Candiles

Los asistentes aprendieron a identificar el número de serie, revisar fluidos y responder ante emergencias vehiculares, durante un taller impartido por efectivos de la corporación municipal.

Policía de Corregidora conversa con ciudadanos junto a capó abierto durante taller de mecánica básica en Plaza Candiles, Querétaro.

La actividad también buscó fortalecer la confianza entre la corporación y la comunidad, mostrando las capacidades técnicas de los elementos municipales.

Foto: SSPM Corregidora
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora llevó a cabo en las instalaciones de Plaza Candiles un taller de mecánica básica dirigido a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer la prevención vial y estrechar el vínculo entre la corporación y la comunidad.

Los asistentes aprendieron a identificar datos esenciales de sus vehículos, entre ellos el número de serie, los documentos que deben portarse durante la circulación, los aspectos recomendables para revisar antes de salir a carretera y la forma de actuar ante una situación de emergencia mecánica.

Polic\u00eda municipal de Corregidora explica componente vehicular a grupo de vecinos durante taller de mec\u00e1nica b\u00e1sica en Quer\u00e9taro 2026. Durante el taller, los policías explicaron qué documentos deben portarse durante la circulación y cómo identificar el número de serie del vehículo.Foto: SSPM Corregidora

El taller fue impartido por elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes trasladaron al formato ciudadano los conocimientos adquiridos durante su formación y desempeño profesional.

De acuerdo con la Secretaría, la actividad tuvo también como propósito mostrar una faceta distinta de los policías municipales, permitiendo que los participantes conocieran parte de la preparación técnica con que cuenta la corporación y contribuyendo a fortalecer la confianza institucional.

Elementos de la Polic\u00eda Municipal de Corregidora imparten taller de prevenci\u00f3n y mec\u00e1nica b\u00e1sica a vecinos sentados en Plaza Candiles. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora realizó el taller por instrucción del alcalde Chepe Guerrero, en el marco de una estrategia de policía de proximidad y presencia comunitaria.Foto: SSPM Corregidora

La dependencia señaló que este tipo de acciones se realizan por instrucción del alcalde Chepe Guerrero, en el marco de una estrategia orientada hacia una policía de proximidad y presencia comunitaria.

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