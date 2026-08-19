Corregidora, 19 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora llevó a cabo en las instalaciones de Plaza Candiles un taller de mecánica básica dirigido a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer la prevención vial y estrechar el vínculo entre la corporación y la comunidad.
Los asistentes aprendieron a identificar datos esenciales de sus vehículos, entre ellos el número de serie, los documentos que deben portarse durante la circulación, los aspectos recomendables para revisar antes de salir a carretera y la forma de actuar ante una situación de emergencia mecánica.
Durante el taller, los policías explicaron qué documentos deben portarse durante la circulación y cómo identificar el número de serie del vehículo.Foto: SSPM Corregidora
El taller fue impartido por elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes trasladaron al formato ciudadano los conocimientos adquiridos durante su formación y desempeño profesional.
De acuerdo con la Secretaría, la actividad tuvo también como propósito mostrar una faceta distinta de los policías municipales, permitiendo que los participantes conocieran parte de la preparación técnica con que cuenta la corporación y contribuyendo a fortalecer la confianza institucional.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora realizó el taller por instrucción del alcalde Chepe Guerrero, en el marco de una estrategia de policía de proximidad y presencia comunitaria.Foto: SSPM Corregidora
La dependencia señaló que este tipo de acciones se realizan por instrucción del alcalde Chepe Guerrero, en el marco de una estrategia orientada hacia una policía de proximidad y presencia comunitaria.