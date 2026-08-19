Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La avenida Tecnológico permanecerá cerrada durante la noche del miércoles 19 al viernes 21 de agosto, en el tramo comprendido entre Ignacio Zaragoza y Hidalgo, por trabajos de reencarpetado vial que realiza el Municipio de Querétaro en las colonias Niños Héroes y Centro Histórico.
El cierre operará de las 10:00 de la noche a las 5:00 de la mañana durante los tres días. La avenida ya había sido intervenida meses atrás con urbanismo táctico que amplió los cruces peatonales en ese corredor, entre la UAQ, el Instituto Tecnológico de Querétaro y el Hospital General del ISSSTE.
Durante las primeras noches del cierre, personal municipal trabajó con maquinaria pesada en el tramo, con la colocación de nueva carpeta asfáltica sobre la vialidad, apoyado en conos y señalización nocturna para resguardar la zona de obra.
Para quienes circulan hacia el norte desde Ignacio Zaragoza, el Municipio recomendó tomar Churubusco e Hidalgo como ruta alterna. Quienes se dirigen hacia el sur pueden usar el corredor de Prof. Luis M. Olvera, José María Arteaga, Regules Sur y José María Morelos. Una tercera opción conecta Ignacio Zaragoza, 5 de Febrero e Hidalgo para rodear la zona de trabajos.
El Centro Histórico ha registrado antes otros cierres viales por trabajos de infraestructura, por lo que el Municipio pidió a los automovilistas planear sus traslados y consultar rutas alternas en Waze y Google Maps antes de circular por la zona durante el horario nocturno.