Cierran de noche Av. Tecnológico por reencarpetado del 19 al 21 de agosto

Los trabajos de reencarpetado cerrarán el tramo de Ignacio Zaragoza a Hidalgo cada noche hasta el viernes.

Maquinaria pesada y personal municipal realizan trabajos nocturnos de reencarpetado en avenida Tecnológico, en Querétaro.

Personal municipal trabajó con maquinaria pesada en la colocación de carpeta asfáltica durante las primeras noches del cierre en avenida Tecnológico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de agosto de 2026.- La avenida Tecnológico permanecerá cerrada durante la noche del miércoles 19 al viernes 21 de agosto, en el tramo comprendido entre Ignacio Zaragoza y Hidalgo, por trabajos de reencarpetado vial que realiza el Municipio de Querétaro en las colonias Niños Héroes y Centro Histórico.

El cierre operará de las 10:00 de la noche a las 5:00 de la mañana durante los tres días. La avenida ya había sido intervenida meses atrás con urbanismo táctico que amplió los cruces peatonales en ese corredor, entre la UAQ, el Instituto Tecnológico de Querétaro y el Hospital General del ISSSTE.

Durante las primeras noches del cierre, personal municipal trabajó con maquinaria pesada en el tramo, con la colocación de nueva carpeta asfáltica sobre la vialidad, apoyado en conos y señalización nocturna para resguardar la zona de obra.

Para quienes circulan hacia el norte desde Ignacio Zaragoza, el Municipio recomendó tomar Churubusco e Hidalgo como ruta alterna. Quienes se dirigen hacia el sur pueden usar el corredor de Prof. Luis M. Olvera, José María Arteaga, Regules Sur y José María Morelos. Una tercera opción conecta Ignacio Zaragoza, 5 de Febrero e Hidalgo para rodear la zona de trabajos.

El Centro Histórico ha registrado antes otros cierres viales por trabajos de infraestructura, por lo que el Municipio pidió a los automovilistas planear sus traslados y consultar rutas alternas en Waze y Google Maps antes de circular por la zona durante el horario nocturno.

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