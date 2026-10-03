Imputan a adolescente por tentativa de homicidio en secundaria

Por su edad, el adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mientras continúa la investigación.

Manos esposadas a la espalda, imagen ilustrativa de la imputación a un adolescente por el ataque en secundaria de Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro imputó a un adolescente por homicidio en grado de tentativa tras la agresión en la secundaria Esperanza Cabrera. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. Imagen ilustrativa.

Foto: Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 3 de octubre de 2026.- El adolescente señalado por la agresión dentro de la secundaria Esperanza Cabrera, en la capital queretana, fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con las investigaciones que presentó la Fiscalía, el ataque fue cometido por un solo estudiante, quien por su edad permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La agresión dejó cuatro personas lesionadas dentro del plantel. Personas que se encontraban en el lugar intervinieron y frenaron el ataque antes de que continuara.

La Fiscalía informó que los padres del adolescente enfrentan un procedimiento por presunta desobediencia y resistencia durante las diligencias que se realizaron después en el domicilio familiar.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que llevaron al adolescente a ingresar armado a la secundaria y agredir a integrantes de la comunidad escolar.

La agresión en Querétaro ocurrió un día antes de otro ataque con armas blancas en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió una subdirectora y cuatro personas resultaron heridas. Hasta ahora no hay evidencia de que ambos hechos estén relacionados.

seguridad justicia fiscalía general del estado de querétaro secundaria esperanza cabrera tentativa de homicidio adolescentes

Reciente

Cuatro manos brindan con vasos de cerveza artesanal sobre una mesa de madera; imagen ilustrativa del Bajío Beer Fest
San Juan del Río

Bajío Beer Fest: unos 30 comercios locales, cerveza artesanal y gastronomía

La oferta incluye distintos estilos de cerveza artesanal y artesanías representativas del municipio, junto con propuestas culinarias, según la Secretaría de Turismo de Querétaro.

Pancarta en la reja del Centro de Salud Oriente pide la salida del secretario general de la Sección 32 en San Juan del Río
San Juan del Río

Trabajadores de Salud piden cambio de líder sindical en San Juan del Río

Las pancartas reclaman transparencia en el escalafón y respeto a derechos y estatutos; López Gómez encabeza la Sección 32 desde septiembre de 2022.

Mano sobre una maqueta de casa junto a columnas de monedas, alusiva al descuento del predial en San Juan del Río
San Juan del Río

Octubre trae 100% de descuento en multas y recargos del predial

Solo aplica a los cargos por retraso: el impuesto pendiente debe pagarse. En noviembre el descuento baja a 80% y en diciembre a 60%.

Hombre con chamarra beige y los ojos cubiertos, detenido por tentativa de feminicidio en la Mixteca de Oaxaca
México

Detienen a hombre por tentativa de feminicidio en la Mixteca

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó la orden por hechos del 3 de septiembre en Santa Catarina Tejúpam, donde también resultó lesionado un hermano del detenido.