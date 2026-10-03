Querétaro, 3 de octubre de 2026.- El adolescente señalado por la agresión dentro de la secundaria Esperanza Cabrera, en la capital queretana, fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con las investigaciones que presentó la Fiscalía, el ataque fue cometido por un solo estudiante, quien por su edad permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La agresión dejó cuatro personas lesionadas dentro del plantel. Personas que se encontraban en el lugar intervinieron y frenaron el ataque antes de que continuara.
La Fiscalía informó que los padres del adolescente enfrentan un procedimiento por presunta desobediencia y resistencia durante las diligencias que se realizaron después en el domicilio familiar.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que llevaron al adolescente a ingresar armado a la secundaria y agredir a integrantes de la comunidad escolar.
La agresión en Querétaro ocurrió un día antes de otro ataque con armas blancas en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió una subdirectora y cuatro personas resultaron heridas. Hasta ahora no hay evidencia de que ambos hechos estén relacionados.