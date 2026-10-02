Querétaro, 2 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro formulará imputación por tentativa de homicidio contra un alumno de 13 años de la Secundaria Esperanza Cabrera, señalado de agredir a cuatro personas dentro del plantel, informó el Fiscal General del Estado, Víctor de Jesús Hernández.

El adolescente se encuentra bajo la custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por su edad y en cumplimiento de las disposiciones legales para garantizar sus derechos, precisó.

Hernández explicó que la Fiscalía realizó diversos actos de investigación, entre ellos un cateo en el domicilio del adolescente, con autorización judicial, donde obtuvo indicios para integrar la carpeta de investigación.

Durante esa diligencia también fueron detenidos los padres del alumno. De acuerdo con la Fiscalía, obstaculizaron el desarrollo del operativo, por lo que enfrentarán una audiencia por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia.

La Fiscalía espera que el Poder Judicial fije fecha y hora para la audiencia inicial, donde se formulará la imputación contra el adolescente.

Hernández enfatizó que la Fiscalía no tiene identificada, hasta ahora, la participación de otros estudiantes en las agresiones y que no descarta ninguna línea de investigación, incluida una posible relación con un reto viral difundido en redes sociales.