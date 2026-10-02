Nopala de Villagrán, Hidalgo, 2 de octubre de 2026.- Más de dos años después de que se ingresó un documento en la presidencia municipal para pedir que el departamento de obras públicas apoyara con tepetate la rehabilitación del camino que comunica a Dahñu y Bathá con San Lorenzo El Chico, el municipio envió camiones y maquinaria para atender la petición de varios vecinos.

De acuerdo con el personal que realizó los trabajos, uno de ellos, Joel Bravo, quien tiene un rancho en esa zona, dio órdenes al conductor del camión y al responsable de la obra para que solo se cubriera de tepetate el tramo que lo beneficia y no se reparara la zona que cruza otro de los ranchos, en Canutillo, Hidalgo.

Según ese personal, el individuo indicó únicamente los puntos que debían atenderse y los demás quedaron sin apoyo.

Vecinos de la zona sostienen que, con esa decisión, Joel Bravo busca que los beneficios sean solo para su rancho e impide que otros comuneros y rancheros reciban la mejora.

El camino, subrayan, es una vía de intercomunicación entre comunidades que usan de forma constante quienes no tienen propiedades en la zona.

Joel Bravo se niega a reparar cercas que sus animales tiran en Canutillo, Hidalgo. rotativo.com.mx

Esos vecinos piden que la presidenta municipal, Diana Moreno Rea, revise el caso. Señalan que su gobierno se comprometió a atender a todos en las mismas condiciones y no mediante favoritismos personales a sujetos que se creen dueños del planeta.

Describen a Joel Bravo como cacique y afirman que tiene amedrentado y amenazado de muerte a quienes se oponen a sus abusos en la zona, de acuerdo a versiones de por los menos tres o cuatro propietarios de ranchos en la zona.

Aseguran también que se ha apoderado de predios federales colindantes con el camino intermunicipal y con la barranca que es un cauce natural de agua pluvial y que de acuerdo a la Ley es de administración federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero que se ostenta como propietario para que nadie se acerque ni ingrese.

Según esa versión, además cercó con alambre terrenos de uso común y los convirtió en campos de tiro al blanco, y ha ocupado terrenos de propietarios que no viven en el lugar.

Los mismos vecinos afirman que Bravo presume tener relaciones para mandar intimidar, e incluso atentar, contra quienes considera sus enemigos.

También lo acusan de matar perros de vecinos que se meten a su predio, un potrero sin cercas adecuadas de su propiedad por las que sus animales llegan a causar daños a los vecinos.

El tramo que cruza el rancho de Canutillo quedó sin tepetate, debido a las instrucciones que Joel Bravo dio a los trabajadores del municipio.