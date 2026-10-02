Inicia obra de academia policial para detectar cargas ilícitas

La academia tendrá 1,084 metros cuadrados de construcción, tres garitas de inspección, laboratorio y sala de monitoreo; se prevé concluirla en enero de 2027.

Primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, con autoridades en el estrado

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la colocación de la primera piedra de la academia, cuya construcción tendrá una inversión de 30 millones de pesos.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 02, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 2 de octubre de 2026.- Con la colocación de la primera piedra arrancó la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial, un centro que se especializará en detectar sustancias y cargas ilícitas al interior de vehículos y que tendrá una inversión de 30 millones de pesos.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia, a la que asistió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Kuri González señaló que el espacio, ubicado en el edificio de Rhino, permitirá fortalecer la preparación de policías de México y de otros países con entrenamientos especializados y el intercambio de conocimientos y experiencias entre corporaciones.

Johnson destacó que Querétaro fue elegido para albergar una academia única en su tipo en América Latina, resultado de la cooperación que mantienen México y Estados Unidos en seguridad y capacitación policial.

La academia se levantará sobre una superficie de construcción de 1,084 metros cuadrados. Tendrá tres garitas para inspeccionar automóviles sedán, camionetas, autobuses y tractocamiones, además de fosas de revisión y una plataforma hidráulica para elevar los vehículos.

El proyecto incluye laboratorio, sala de monitoreo, oficinas administrativas, áreas de servicios y espacios para la capacitación, diseñados para recrear condiciones reales de operación.

Kuri González calificó la obra como resultado de años de trabajo y destacó que la profesionalización es parte fundamental de la estrategia de seguridad del estado. Agradeció al gobierno de Estados Unidos y a su embajada la confianza para concretar un proyecto con instalaciones permanentes para la formación y especialización de los elementos.

De acuerdo con el proyecto presentado durante el arranque de la obra, se tiene prevista su conclusión para la primera quincena de enero de 2027.

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