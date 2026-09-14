Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Instructores de la Policía Nacional de Colombia comenzaron esta semana la impartición del curso de Operaciones Tácticas y Urbanas CXVII en el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS), dirigido a 31 policías en activo de cuatro corporaciones estatales y municipales de Querétaro.
El curso está a cargo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la corporación colombiana.
Tiene una duración de 190 horas, distribuidas en ocho asignaturas e impartidas por tres instructores certificados, con el objetivo de fortalecer las habilidades, destrezas y técnicas para la atención de intervenciones en entornos urbanos.
De los 31 elementos en formación, seis pertenecen a la corporación municipal de Corregidora; cinco a El Marqués; cinco a Tequisquiapan; dos a Huimilpan, y 12 a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro.
La colaboración entre el CECAFIS y la Policía Nacional de Colombia en materia de profesionalización policial tiene cinco años de vigencia y ha capacitado a 228 policías queretanos, fortaleciendo su preparación física, mental y operativa mediante estrategias y técnicas especializadas.
La ceremonia de honores a la bandera, realizada como parte de las actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, sirvió también para que el director del CECAFIS, Alberto Luna López, encabezara la entrega de uniformes a alumnas y alumnos en formación inicial para Policía de Proximidad, con el propósito de fortalecer su identidad y sentido de pertenencia a la institución.