Colombia capacita a 31 policías de Querétaro en curso táctico

El curso de operaciones tácticas y urbanas, con instructores certificados del Comando de Operaciones Especiales, dura 190 horas.

Una elemento de la Policía de Corregidora, con chaleco táctico y gorra de la SSPMQ, en formación durante la ceremonia en el CECAFIS.

Elementos de la Policía de Corregidora participaron en la ceremonia realizada en el CECAFIS, donde instructores de Colombia imparten el curso de Operaciones Tácticas y Urbanas CXVII.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Instructores de la Policía Nacional de Colombia comenzaron esta semana la impartición del curso de Operaciones Tácticas y Urbanas CXVII en el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS), dirigido a 31 policías en activo de cuatro corporaciones estatales y municipales de Querétaro.

El curso está a cargo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la corporación colombiana.

Tiene una duración de 190 horas, distribuidas en ocho asignaturas e impartidas por tres instructores certificados, con el objetivo de fortalecer las habilidades, destrezas y técnicas para la atención de intervenciones en entornos urbanos.

De los 31 elementos en formación, seis pertenecen a la corporación municipal de Corregidora; cinco a El Marqués; cinco a Tequisquiapan; dos a Huimilpan, y 12 a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro.

La colaboración entre el CECAFIS y la Policía Nacional de Colombia en materia de profesionalización policial tiene cinco años de vigencia y ha capacitado a 228 policías queretanos, fortaleciendo su preparación física, mental y operativa mediante estrategias y técnicas especializadas.

La ceremonia de honores a la bandera, realizada como parte de las actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, sirvió también para que el director del CECAFIS, Alberto Luna López, encabezara la entrega de uniformes a alumnas y alumnos en formación inicial para Policía de Proximidad, con el propósito de fortalecer su identidad y sentido de pertenencia a la institución.

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