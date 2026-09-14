Técnica para calmar a mascotas ante ruido de pirotecnia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina explica los cinco pasos del vendaje y advierte que debe quedar suave y sin limitar la respiración.

Un perro y un gato recostados juntos en actitud de calma, imagen que ilustra la tranquilidad que busca transmitirse a las mascotas ante la pirotecnia.

El Método Tellington TTouch busca transmitir a las mascotas la misma sensación de seguridad y calma que experimentan en momentos de tranquilidad, según explicó la SSC de la Ciudad de México.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 14, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- Un método con una venda elástica y cinco pasos busca ayudar a perros y gatos a sobrellevar el ruido de la pirotecnia durante las Fiestas Patrias: se trata del Método Tellington TTouch, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó a los dueños de mascotas.

La técnica consiste en aplicar una presión ligera en puntos clave del cuerpo del animal mediante el vendaje, lo que —según la dependencia— le transmite una sensación de seguridad y calma inmediata.

El procedimiento se realiza en cinco pasos: colocar la venda frente al pecho de la mascota, cruzarla por encima del lomo, volver a cruzarla debajo del tórax, llevarla nuevamente hacia arriba del tórax y finalizar con un nudo en el lomo, cerca de la cola.

La SSC precisó una condición: si el vendaje se usa como apoyo para disminuir el estrés, debe quedar suave y cómodo, sin limitar la respiración ni el movimiento del animal.

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