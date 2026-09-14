Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- Un método con una venda elástica y cinco pasos busca ayudar a perros y gatos a sobrellevar el ruido de la pirotecnia durante las Fiestas Patrias: se trata del Método Tellington TTouch, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó a los dueños de mascotas.

La técnica consiste en aplicar una presión ligera en puntos clave del cuerpo del animal mediante el vendaje, lo que —según la dependencia— le transmite una sensación de seguridad y calma inmediata.

El procedimiento se realiza en cinco pasos: colocar la venda frente al pecho de la mascota, cruzarla por encima del lomo, volver a cruzarla debajo del tórax, llevarla nuevamente hacia arriba del tórax y finalizar con un nudo en el lomo, cerca de la cola.

La SSC precisó una condición: si el vendaje se usa como apoyo para disminuir el estrés, debe quedar suave y cómodo, sin limitar la respiración ni el movimiento del animal.