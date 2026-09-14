Buscan penas de 50 años por despojo inmobiliario en Querétaro

La reforma al Código Penal estatal sanciona también el abuso del agua y la manipulación de permisos y catastros.

La diputada Claudia Díaz Gayou muestra el documento de su iniciativa contra el despojo inmobiliario ante el Congreso de Querétaro.

La diputada Claudia Díaz Gayou presentó ante el Congreso de Querétaro la iniciativa que plantea penas de 15 a 50 años de prisión por despojo inmobiliario y uso ilícito del agua.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Una iniciativa presentada ante el Congreso de Querétaro plantea adicionar el artículo 220 Bis al Código Penal del Estado para sancionar con penas de 15 a 50 años de prisión el despojo de tierras e inmuebles y el uso ilícito y abuso del agua, de acuerdo con la propuesta de la diputada Claudia Díaz Gayou, integrante de la Sexagésima Primera Legislatura.

La reforma castiga también la manipulación de permisos, catastros y uso de suelo. Contempla multas, destitución e inhabilitación para los servidores públicos que participen, faciliten o encubran estas conductas.

«A estas redes se les suele denominar “cártel inmobiliario” o “cártel del agua”. Esas expresiones comunican el problema, pero no deben incorporarse como conceptos indeterminados al tipo penal; la ley debe describir conductas concretas, acreditables y sujetas a debido proceso», plantea la iniciativa en su exposición de motivos.

La propuesta parte de que el poder público no puede ser cómplice: debe proteger el patrimonio de las familias, garantizar el uso legal de los recursos y evitar que las instituciones se utilicen para favorecer intereses particulares, según el planteamiento de Díaz Gayou.

Díaz Gayou busca además fijar una responsabilidad más clara para quienes, desde el servicio público, participen, faciliten o sean cómplices del despojo inmobiliario o del uso ilícito y abuso del agua en Querétaro, según el documento entregado por su oficina al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura.

legislatura leyes inmobiliarias

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