Diputada Leonor Mejía lleva brigada del Quinto Informe a Amealco

La legisladora acompañó a los secretarios Rosendo Anaya y Luis Nava, además del senador Agustín Dorantes, durante el recorrido por Amealco de Bonfil.

Grupo de funcionarios y comerciantes muestra ejemplares del folleto Querétaro Historia de Éxito en una cocina económica de Amealco de Bonfil.

La brigada del Kuri Bus visitó comercios de la cabecera municipal de Amealco de Bonfil para entregar el folleto con los resultados del Quinto Informe de Gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La diputada local Leonor Mejía se sumó a la jornada del Kuri Bus en Amealco de Bonfil, un recorrido de brigadas estatales que lleva a los municipios los resultados del Quinto Informe de Gobierno del gobernador Mauricio Kuri González.

Durante el recorrido, la legisladora acompañó al secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya.

La brigada recorrió comercios de la cabecera municipal, entre ellos una cocina económica identificada en el material gráfico como Lulú Cocina Económica, donde el equipo entregó a comerciantes y clientes ejemplares del folleto "Querétaro: Historia de Éxito" con los resultados del quinto año de gobierno.

También se sumó el senador Agustín Dorantes, junto con un amplio equipo de colaboradores que salió a las calles de Amealco para acercar a las familias los avances registrados en estos cinco años de administración estatal.

Leonor Mejía destacó la importancia de mantener una comunicación cercana y directa con la ciudadanía, llevando la información hasta los municipios y comunidades para que las familias conozcan el trabajo que se realiza en Querétaro.

"Seguimos caminando y platicando de frente con las familias. Hoy nos tocó estar en Amealco, compartiendo por qué Querétaro se ha convertido en una historia de éxito y por qué tenemos que seguir cuidando lo que juntos hemos construido", señaló.

De acuerdo con los datos que la legisladora citó del Quinto Informe, el transporte público pasó del lugar 24 al segundo lugar a nivel nacional, el sector salud surtió 95 por ciento de las recetas médicas y el gobierno estatal invirtió 4 mil millones de pesos en seguridad durante el periodo.

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