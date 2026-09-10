Amealco de Bonfil, Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La diputada local Leonor Mejía se sumó a la jornada del Kuri Bus en Amealco de Bonfil, un recorrido de brigadas estatales que lleva a los municipios los resultados del Quinto Informe de Gobierno del gobernador Mauricio Kuri González.
Durante el recorrido, la legisladora acompañó al secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya.
La brigada recorrió comercios de la cabecera municipal, entre ellos una cocina económica identificada en el material gráfico como Lulú Cocina Económica, donde el equipo entregó a comerciantes y clientes ejemplares del folleto "Querétaro: Historia de Éxito" con los resultados del quinto año de gobierno.
También se sumó el senador Agustín Dorantes, junto con un amplio equipo de colaboradores que salió a las calles de Amealco para acercar a las familias los avances registrados en estos cinco años de administración estatal.
Leonor Mejía destacó la importancia de mantener una comunicación cercana y directa con la ciudadanía, llevando la información hasta los municipios y comunidades para que las familias conozcan el trabajo que se realiza en Querétaro.
"Seguimos caminando y platicando de frente con las familias. Hoy nos tocó estar en Amealco, compartiendo por qué Querétaro se ha convertido en una historia de éxito y por qué tenemos que seguir cuidando lo que juntos hemos construido", señaló.
De acuerdo con los datos que la legisladora citó del Quinto Informe, el transporte público pasó del lugar 24 al segundo lugar a nivel nacional, el sector salud surtió 95 por ciento de las recetas médicas y el gobierno estatal invirtió 4 mil millones de pesos en seguridad durante el periodo.