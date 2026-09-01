Querétaro, 1 de septiembre de 2026.- Brigadas de servidores públicos del gobierno estatal salieron a las calles de Querétaro para compartir de manera directa con la ciudadanía los resultados del Quinto Informe de Gobierno del gobernador Mauricio Kuri González.
El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri, quien días atrás presentó su Segundo Informe Legislativo en un acto al que asistió Kuri González, se sumó a la brigada junto con funcionarios estatales.
Dorantes afirmó que los equipos de trabajo también escucharon a las personas que se acercaron a los puntos de distribución del material. rotativo.com.mx
Dorantes afirmó que participó para apoyar la difusión de los resultados del quinto año de gobierno y llamó a que las y los queretanos "redoblemos esfuerzos juntos".
Al recorrido se sumaron el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava; el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy; la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo; la coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Laura Aguilar Roldán, y la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, Irene Quintanar Mejía.
La brigada visitó el mercado del Tepetate para entregar volantes con los resultados del quinto año de gobierno de Kuri González. rotativo.com.mx
Los equipos de trabajo acudieron a las estaciones de QroBus de La Obrera y Zaragoza, así como al mercado del Tepetate, donde entregaron volantes con los resultados del quinto año de gobierno de Kuri González.
De acuerdo con Dorantes, además de entregar el material, los participantes escucharon a las personas que se acercaron a los puntos de distribución.