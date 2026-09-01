Brigadas estatales difunden resultados del Quinto Informe de Kuri

El senador Agustín Dorantes acompañó a funcionarios estatales en La Obrera, Zaragoza y el mercado del Tepetate.

l senador Agustín Dorantes Lámbarri posa con una ciudadana que sostiene un volante del Quinto Informe de Gobierno de Mauricio Kuri durante la brigada informativa en Querétaro.

El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri se sumó a la brigada de servidores públicos que difundió los resultados del Quinto Informe de Gobierno del gobernador Mauricio Kuri González.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de septiembre de 2026.- Brigadas de servidores públicos del gobierno estatal salieron a las calles de Querétaro para compartir de manera directa con la ciudadanía los resultados del Quinto Informe de Gobierno del gobernador Mauricio Kuri González.

El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri, quien días atrás presentó su Segundo Informe Legislativo en un acto al que asistió Kuri González, se sumó a la brigada junto con funcionarios estatales.

Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri y un funcionario estatal entregan volantes del Quinto Informe de Gobierno a comerciantes del mercado del Tepetate en Quer\u00e9taro. Dorantes afirmó que los equipos de trabajo también escucharon a las personas que se acercaron a los puntos de distribución del material. rotativo.com.mx

Dorantes afirmó que participó para apoyar la difusión de los resultados del quinto año de gobierno y llamó a que las y los queretanos "redoblemos esfuerzos juntos".

Al recorrido se sumaron el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava; el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy; la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo Rosillo; la coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Laura Aguilar Roldán, y la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, Irene Quintanar Mejía.

Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri y un funcionario estatal entregan volantes del Quinto Informe de Gobierno a comerciantes del mercado del Tepetate en Quer\u00e9taro. La brigada visitó el mercado del Tepetate para entregar volantes con los resultados del quinto año de gobierno de Kuri González. rotativo.com.mx

Los equipos de trabajo acudieron a las estaciones de QroBus de La Obrera y Zaragoza, así como al mercado del Tepetate, donde entregaron volantes con los resultados del quinto año de gobierno de Kuri González.

De acuerdo con Dorantes, además de entregar el material, los participantes escucharon a las personas que se acercaron a los puntos de distribución.

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