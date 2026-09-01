UT San Juan del Río inicia ciclo con matrícula récord de 3,810

El rector Fernando Ferrusca Ortiz dio la bienvenida a mil 279 estudiantes de nuevo ingreso en ocho ingenierías y una licenciatura.

Estudiantes de la UT San Juan del Río posan frente al letrero de la universidad al inicio del ciclo escolar 2026-2027

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, durante el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) inició el Ciclo Escolar 2026-2027 con tres mil 810 estudiantes, la matrícula más alta en sus 28 años de historia, según reportó la propia institución.

La cifra abarca ocho ingenierías —entre ellas Ingeniería Industrial, incorporada a la oferta académica en ciclos recientes— y una licenciatura, y coloca a la UT San Juan como la institución de educación superior que recibió el mayor número de estudiantes de nuevo ingreso en el municipio, de acuerdo con la universidad.

De ese total, mil 279 alumnos son de nuevo ingreso. El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, les dio la bienvenida y los invitó a aprovechar los espacios académicos, deportivos y culturales de la institución, así como las oportunidades para desarrollar ideas y proyectos, hacer ciencia, innovar, emprender y participar por becas al extranjero.

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