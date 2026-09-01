San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) inició el Ciclo Escolar 2026-2027 con tres mil 810 estudiantes, la matrícula más alta en sus 28 años de historia, según reportó la propia institución.
La cifra abarca ocho ingenierías —entre ellas Ingeniería Industrial, incorporada a la oferta académica en ciclos recientes— y una licenciatura, y coloca a la UT San Juan como la institución de educación superior que recibió el mayor número de estudiantes de nuevo ingreso en el municipio, de acuerdo con la universidad.
De ese total, mil 279 alumnos son de nuevo ingreso. El rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, les dio la bienvenida y los invitó a aprovechar los espacios académicos, deportivos y culturales de la institución, así como las oportunidades para desarrollar ideas y proyectos, hacer ciencia, innovar, emprender y participar por becas al extranjero.