Presa Constitución de 1917 cae a 6.4% de capacidad en Querétaro

Mientras la presa Constitución de 1917 permanece en un nivel crítico de almacenamiento, Jalpan opera al 99.1% de su capacidad.

Ficha de CONAGUA con la situación de almacenamiento de las presas de Querétaro al 1 de septiembre de 2026

La Dirección Local Querétaro de CONAGUA reportó que la presa Constitución de 1917 opera al 6.4% de su capacidad, la más baja del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- La presa Constitución de 1917, el mayor embalse de la región hidrológica Pánuco con capacidad de 66.08 millones de metros cúbicos al NAMO, almacenaba apenas 4.24 millones de metros cúbicos al corte del 1 de septiembre, equivalente al 6.4% de su capacidad total, de acuerdo con el reporte de situación de almacenamientos de la Dirección Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El dato contrasta con la presa Jalpan, en el municipio del mismo nombre, que con una capacidad de apenas 8 millones de metros cúbicos registró 7.93 millones almacenados: 99.1% de su NAMO, la lectura más alta de todo el estado en la ficha del organismo.

El nivel de presas medido por CONAGUA a mediados de junio ya ubicaba a Constitución de 1917 en 11.7%, con 7.72 millones de metros cúbicos almacenados. Con el corte de este 1 de septiembre, el embalse perdió más de 3.4 millones de metros cúbicos entre ambos cortes, durante la temporada de lluvias.

La región hidrológica 26 Pánuco —que agrupa once obras entre San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan, Jalpan, Colón y Pedro Escobedo— reportó un almacenamiento conjunto de 56.38 millones de metros cúbicos sobre una capacidad total de 160.16 millones: 35% de ocupación.

La región hidrológica 12 Lerma Santiago, que concentra quince presas y derivadoras en Querétaro capital, Corregidora, Huimilpan y El Marqués, presentó un panorama distinto: 29.20 millones de metros cúbicos almacenados de una capacidad de 46.32 millones, 63% de ocupación.

Ahí también hay contrastes: la presa El Carmen, en El Marqués, se ubicó en 92.2%, mientras que San Rafael, en Huimilpan, apenas alcanzó 18.4 por ciento.

El Batán, en Corregidora —la misma presa que da nombre a la estación meteorológica con mayor acumulado mensual de lluvia del estado, 121.0 milímetros en agosto— se encontraba al 19.0% de su capacidad, con lectura también al 1 de septiembre.

Sumadas ambas regiones hidrológicas, el estado acumuló 85.57 millones de metros cúbicos de una capacidad conjunta de 206.48 millones: 41% de almacenamiento total. Las sumas pueden presentar diferencias mínimas por redondeo de las cifras individuales que reporta CONAGUA.

CONAGUA ha documentado en meses recientes un factor adicional que compromete la capacidad efectiva del sistema: la plaga de lirio acuático que cubre ya cuatro embalses de la cuenca del río San Juan, entre ellos la propia Constitución de 1917, La Llave, San Ildefonso y El Batán.

La ficha de precipitaciones del mismo corte registró el mayor volumen del día en la estación Juriquilla, con 29.7 milímetros, seguida de Peñamiller, con 22.8. Ambas estaciones acumulan en el año 449.7 y 448.2 milímetros, respectivamente.

La estación Jalpan no registró lluvia en el día, aunque acumula 385.8 milímetros en el año. El mayor acumulado anual correspondió a la estación Observatorio, en la capital, con 480.6 milímetros.

Las temperaturas del día oscilaron entre 15.5 y 29.4 grados en Querétaro capital, 15.0 y 29.0 en Corregidora, 14.5 y 29.0 en San Juan del Río, 17.0 y 38.0 en Peñamiller, 13.0 y 22.0 en Amealco, y 22.0 y 36.0 en Jalpan, la temperatura mínima y máxima más contrastantes del corte.

Las lecturas de las presas no corresponden todas a la misma fecha: mientras Constitución de 1917, San Ildefonso, La Llave, Centenario, Jalpan, La Venta y la derivadora Constitución 1857 se midieron el 1 de septiembre, otras obras —Santa Catarina, El Zapote, El Cajón, San Miguel Tlaxcaltepec, Santiago Mexquititlán, El Tecolote, El Carmen, Pirules, Jesús María, La Soledad y Colón— reportan lecturas de entre el 19 y el 24 de agosto, según especifica el propio reporte de CONAGUA.Fuente: CONAGUA, Dirección Local Querétaro, ficha informativa "Situación de los almacenamientos" y "Precipitaciones del 01 de septiembre 2026".

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