Conagua pronostica lluvias de hasta 50 mm en Querétaro

Las precipitaciones más intensas se esperan en el oeste y sur del estado y estarán acompañadas de descargas eléctrica.

Ambiente nublado en Santiago de Querétaro previo al pronóstico de lluvia de la Conagua

Para la ciudad de Santiago de Querétaro se pronosticó mínima de 14 °C, máxima de 27 °C y 60% de probabilidad de lluvia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para el oeste y sur de Querétaro chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas, además de rachas de viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en la entidad.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el organismo pronosticó temperatura mínima de 14 °C y máxima de 27 °C, con 60% de probabilidad de lluvia. Por la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la mayor parte de la entidad y frío con bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, ambiente cálido.

El período de validez de este pronóstico estatal es de las 06:00 horas de este día a las 06:00 horas del 2 de septiembre.

El SMN ubicó a Querétaro dentro de la región de Mesa Central, donde también prevé lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato (oeste y suroeste) e Hidalgo, y puntuales fuertes en Puebla, además de Querétaro.

Estas lluvias puntuales fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, todas acompañadas de descargas eléctricas.

A escala nacional, el SMN atribuyó las condiciones a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, las ondas tropicales número 34 y 35, y la tormenta tropical Marie frente al Pacífico central, sistemas que provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en 26 entidades del país.

Además, pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas del norte del país y el sur de Oaxaca, y una onda de calor específicamente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con inicio este día en Sinaloa.

En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas del estado registraron como lluvia máxima 29.7 milímetros en Juriquilla y 22.8 milímetros en Peñamiller.

Las temperaturas máximas más altas correspondieron a Peñamiller, con 38.0 °C, y Jalpan, con 36.0 °C; la temperatura mínima más baja se registró en San Ildefonso, con 13.0 °C.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones; que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

clima medio ambiente lluvias

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