Querétaro, 1 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para el oeste y sur de Querétaro chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas, además de rachas de viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en la entidad.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el organismo pronosticó temperatura mínima de 14 °C y máxima de 27 °C, con 60% de probabilidad de lluvia. Por la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la mayor parte de la entidad y frío con bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, ambiente cálido.
El período de validez de este pronóstico estatal es de las 06:00 horas de este día a las 06:00 horas del 2 de septiembre.
El SMN ubicó a Querétaro dentro de la región de Mesa Central, donde también prevé lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato (oeste y suroeste) e Hidalgo, y puntuales fuertes en Puebla, además de Querétaro.
Estas lluvias puntuales fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, todas acompañadas de descargas eléctricas.
A escala nacional, el SMN atribuyó las condiciones a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, las ondas tropicales número 34 y 35, y la tormenta tropical Marie frente al Pacífico central, sistemas que provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en 26 entidades del país.
Además, pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas del norte del país y el sur de Oaxaca, y una onda de calor específicamente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con inicio este día en Sinaloa.
En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas del estado registraron como lluvia máxima 29.7 milímetros en Juriquilla y 22.8 milímetros en Peñamiller.
Las temperaturas máximas más altas correspondieron a Peñamiller, con 38.0 °C, y Jalpan, con 36.0 °C; la temperatura mínima más baja se registró en San Ildefonso, con 13.0 °C.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones; que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.