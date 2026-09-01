Alcalde de San Juan del Río se reúne con su gabinete municipal

El encuentro se suma a las reuniones periódicas que el mandatario sostiene con su equipo de trabajo.

Gabinete municipal de San Juan del Río en reunión de trabajo con el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se reunió con su gabinete para dar seguimiento a las acciones del Gobierno Municipal de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, se reunió desde temprana hora con los integrantes de su gabinete para dar seguimiento a las acciones del Gobierno Municipal y establecer rutas de trabajo orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias sanjuanenses.

Según explicó el propio alcalde, en el encuentro se definieron y se dio continuidad a estrategias enmarcadas en los tres ejes que ha fijado para su administración —una Mejor Ciudad, una Mejor Sociedad y un Mejor Gobierno—, con las familias sanjuanenses como centro de las acciones municipales.

Cabrera Valencia señaló que este tipo de encuentros con su equipo de trabajo forma parte de la dinámica habitual de su gobierno, orientada a fortalecer la coordinación entre las distintas áreas de la administración municipal. En septiembre de 2025, previo a la entrega de su informe de gobierno, el mandatario había sostenido una reunión con el mismo propósito con su gabinete.

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