San Juan del Río, 1 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, se reunió desde temprana hora con los integrantes de su gabinete para dar seguimiento a las acciones del Gobierno Municipal y establecer rutas de trabajo orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias sanjuanenses.
Según explicó el propio alcalde, en el encuentro se definieron y se dio continuidad a estrategias enmarcadas en los tres ejes que ha fijado para su administración —una Mejor Ciudad, una Mejor Sociedad y un Mejor Gobierno—, con las familias sanjuanenses como centro de las acciones municipales.
Cabrera Valencia señaló que este tipo de encuentros con su equipo de trabajo forma parte de la dinámica habitual de su gobierno, orientada a fortalecer la coordinación entre las distintas áreas de la administración municipal. En septiembre de 2025, previo a la entrega de su informe de gobierno, el mandatario había sostenido una reunión con el mismo propósito con su gabinete.