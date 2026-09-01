PAN se compromete a aplicar el protocolo antinarcocandidatos y reta a Morena

El dirigente estatal Martín Arango y el vocero Kike Mireles respaldaron el protocolo antinarcocandidatos impulsado por el gobernador Kuri y retaron a Morena a someter a todos sus candidatos.

PAN se compromete a aplicar el protocolo antinarcocandidatos y reta a Morena
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 1 Septiembre de 2026.- El PAN en Querétaro se comprometió a convertir en requisito formal para sus futuras candidaturas el protocolo antinarcocandidatos que el gobernador Mauricio Kuri González propuso días atrás a los ocho partidos con registro en el estado, y retó públicamente a Morena a someter a todos sus aspirantes al mismo filtro.

Kuri planteó la llamada declaración “6 de 6” —patrimonial, fiscal, de conflicto de interés, antecedentes penales, no ser deudor alimentario y pruebas negativas de adicciones— como requisito previo para registrar cualquier candidatura rumbo al proceso electoral de 2027, con el argumento de impedir que personas vinculadas al crimen organizado lleguen a las boletas.

En un evento con diputados locales, regidores y presidentes de comités municipales del blanquiazul, el dirigente estatal del PAN, Martín Arango —quien en meses recientes ha encabezado la convocatoria a la unidad panista rumbo a 2027—, anunció que el partido trabajará en los acuerdos e instrumentos jurídicos necesarios para que “todo aquel que quiera una candidatura por Acción Nacional” cumpla con el protocolo. Arango cuestionó a una fuerza política —sin nombrarla de forma directa, aunque el contexto de su discurso apunta a Morena— por sostener que la ley ya exige estos controles, y afirmó que el marco legal actual no llega al nivel que plantea el protocolo.

Arango exigió que Morena someta “sin excepción alguna” a todos sus candidatos al filtro y cuestionó por qué, según él, el partido guinda no lo ha aceptado. Como argumento, citó el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, al que calificó como advertencia de lo que —dijo— podría convertirse en un patrón entre candidatos de ese partido, y afirmó que varios gobernadores han perdido su visa estadounidense por investigaciones relacionadas con el crimen organizado, sin precisar nombres ni casos concretos.

Por su parte, el vocero panista Kike Mireles enmarcó la propuesta como una exigencia ciudadana y no como una maniobra electorera, y citó casos de violencia política e infiltración criminal en otros estados —entre ellos Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Veracruz y Michoacán— para sostener que el riesgo es real en Querétaro.

Ni Arango ni Mireles detallaron los instrumentos jurídicos concretos que el PAN utilizará para exigir el protocolo a sus aspirantes, ni si el partido ya sostuvo un acercamiento formal con Morena o las demás fuerzas políticas para negociar su adopción conjunta. El compromiso llega mientras el PAN aún define el método de selección de sus candidaturas rumbo a la gubernatura de 2027.

El respaldo se suma además al proceso que el partido inició semanas atrás, cuando abrió sus candidaturas a perfiles ciudadanos sin militancia partidista, como parte de su estrategia territorial rumbo a esa contienda.

politica gobierno pan elecciones

Reciente

Retratos a lápiz de personas mayores en la exposición Una vida en la mirada, con una visitante observándolos en el MAQRO.
Querétaro

'Una vida en la mirada' retrata a adultos mayores en el MAQRO

Soledad Burgaleta dibujó los rostros con lápices de colores sobre páginas de antiguas novelas románticas.

Estudiantes de la UT San Juan del Río posan frente al letrero de la universidad al inicio del ciclo escolar 2026-2027
San Juan del Río

UT San Juan del Río inicia ciclo con matrícula récord de 3,810

El rector Fernando Ferrusca Ortiz dio la bienvenida a mil 279 estudiantes de nuevo ingreso en ocho ingenierías y una licenciatura.

Claudia Sheinbaum Pardo presenta su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, Ciudad de México.
Noticias

Baja de homicidios y alza salarial marcan el Segundo Informe

El gobierno federal reportó un crecimiento económico de 1.9 por ciento y programas de bienestar para 42.8 millones de personas al cierre de 2026.

Ficha de CONAGUA con la situación de almacenamiento de las presas de Querétaro al 1 de septiembre de 2026
San Juan del Río

Presa Constitución de 1917 cae a 6.4% de capacidad en Querétaro

Mientras la presa Constitución de 1917 permanece en un nivel crítico de almacenamiento, Jalpan opera al 99.1% de su capacidad.