Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El Municipio de Querétaro destinó 64 millones 531 mil 991 pesos a la compra de patrullas, uniformes y equipo táctico para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en una entrega encabezada por el presidente municipal, Felifer Macías.
El paquete incluye 13 unidades tipo patrulla —cinco SUV y ocho pick up—, mil 250 paquetes de uniformes para el total del personal policial, 60 paquetes de uniformes para la policía cicloturística, 140 para el Grupo Táctico K-9, 14 para la Dirección de Guardia Vial, 97 paquetes de tecnología para la Dirección de Prevención Social y 59 paquetes adicionales de tecnología y uniformes para instructores y alumnos del Instituto Policial de Estudios Superiores.
La entrega forma parte de una inversión municipal de 64.5 millones de pesos en equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. rotativo.com.mx
En marzo de 2025, el municipio ya había entregado 223 nuevas patrullas por 350 millones de pesos a la misma corporación, en lo que entonces presentó como la mayor inversión en seguridad de su historia.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, dijo que la entrega busca mejorar la capacidad operativa y administrativa de la dependencia y mantener a la corporación entre las mejores del país.
El municipio conmemoró en julio de 2025 el 27 aniversario de la corporación con otra entrega de equipamiento, entre ellos un vehículo táctico blindado.
La entrega forma parte de una inversión municipal de 64.5 millones de pesos en equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. rotativo.com.mx
La ceremonia contó también con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado, Iován Elías Pérez Hernández, y del fiscal general del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
Macías afirmó, con datos que atribuyó al INEGI, que la ciudad de Querétaro tiene la segunda mayor percepción de seguridad entre las capitales del país.
También sostuvo, con base en la estrategia que atribuyó al gobernador Mauricio Kuri González, que el estado es el cuarto con menos homicidios dolosos del país y registra una reducción de 38 por ciento en violencia letal, lo que —dijo— lo coloca como el quinto estado con mayor mejoría a nivel nacional.