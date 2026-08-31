Querétaro invierte 64.5 mdp en equipar a su policía municipal

El municipio entrega 13 unidades, más de mil paquetes de uniformes y equipo táctico a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Oficial de la Policía Municipal recibe equipo de manos del alcalde Felifer Macías en Querétaro, agosto 2026.

La entrega forma parte de una inversión municipal de 64.5 millones de pesos en equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El Municipio de Querétaro destinó 64 millones 531 mil 991 pesos a la compra de patrullas, uniformes y equipo táctico para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en una entrega encabezada por el presidente municipal, Felifer Macías.

El paquete incluye 13 unidades tipo patrulla —cinco SUV y ocho pick up—, mil 250 paquetes de uniformes para el total del personal policial, 60 paquetes de uniformes para la policía cicloturística, 140 para el Grupo Táctico K-9, 14 para la Dirección de Guardia Vial, 97 paquetes de tecnología para la Dirección de Prevención Social y 59 paquetes adicionales de tecnología y uniformes para instructores y alumnos del Instituto Policial de Estudios Superiores.

Oficial de la Polic\u00eda Municipal recibe equipo de manos del alcalde Felifer Mac\u00edas en Quer\u00e9taro, agosto 2026. La entrega forma parte de una inversión municipal de 64.5 millones de pesos en equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. rotativo.com.mx

En marzo de 2025, el municipio ya había entregado 223 nuevas patrullas por 350 millones de pesos a la misma corporación, en lo que entonces presentó como la mayor inversión en seguridad de su historia.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, dijo que la entrega busca mejorar la capacidad operativa y administrativa de la dependencia y mantener a la corporación entre las mejores del país.

El municipio conmemoró en julio de 2025 el 27 aniversario de la corporación con otra entrega de equipamiento, entre ellos un vehículo táctico blindado.

Oficial de la Polic\u00eda Municipal recibe equipo de manos del alcalde Felifer Mac\u00edas en Quer\u00e9taro, agosto 2026. La entrega forma parte de una inversión municipal de 64.5 millones de pesos en equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. rotativo.com.mx

La ceremonia contó también con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado, Iován Elías Pérez Hernández, y del fiscal general del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Macías afirmó, con datos que atribuyó al INEGI, que la ciudad de Querétaro tiene la segunda mayor percepción de seguridad entre las capitales del país.

También sostuvo, con base en la estrategia que atribuyó al gobernador Mauricio Kuri González, que el estado es el cuarto con menos homicidios dolosos del país y registra una reducción de 38 por ciento en violencia letal, lo que —dijo— lo coloca como el quinto estado con mayor mejoría a nivel nacional.

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