Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El Gobierno del Estado inició las operaciones del programa Transporte Escolar Gratuito para el ciclo escolar 2026-2027, con el que 10 mil 872 estudiantes de los diferentes niveles educativos cuentan con traslado sin costo a sus centros de estudio.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, señaló que el programa representa un apoyo directo para las familias queretanas, al facilitar el traslado de los estudiantes a sus centros educativos y evitar que el transporte sea un obstáculo para continuar su formación.
"Hoy iniciamos las operaciones del programa de transporte escolar y ya estamos transportando a 10 mil 800 jóvenes, alumnas y alumnos de secundaria y preparatoria que hoy inician un nuevo ciclo escolar. Es un programa muy importante porque lo que buscamos es que no dejen de estudiar, pero también apoyar la economía de sus familias y principalmente que las y los jóvenes tengan un mejor futuro", declaró Nava.
A través de este servicio, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) atiende a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, con cobertura en 886 comunidades de los 18 municipios de Querétaro.
El programa brinda servicio en las regiones de la Sierra, el Semidesierto y la zona metropolitana, y da acceso a 356 centros educativos de los diferentes niveles y subsistemas.
Nava señaló que garantizar el acceso a la educación implica también atender las condiciones que pueden dificultar la permanencia de los estudiantes en las aulas, por lo que el transporte escolar se convierte en una herramienta de respaldo tanto para las familias como para el desarrollo académico de las nuevas generaciones.