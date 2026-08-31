Transporte escolar gratuito arranca en Querétaro con 10 mil 872 alumnos

El programa estatal da servicio en 886 comunidades y 356 planteles de los 18 municipios de Querétaro.

Unidad blanca del programa Transporte Escolar Gratuito de Querétaro con conductor a bordo, rotulada "¡Vámonos a la escuela!"

Una de las unidades del programa Transporte Escolar Gratuito que opera en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El Gobierno del Estado inició las operaciones del programa Transporte Escolar Gratuito para el ciclo escolar 2026-2027, con el que 10 mil 872 estudiantes de los diferentes niveles educativos cuentan con traslado sin costo a sus centros de estudio.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, señaló que el programa representa un apoyo directo para las familias queretanas, al facilitar el traslado de los estudiantes a sus centros educativos y evitar que el transporte sea un obstáculo para continuar su formación.

"Hoy iniciamos las operaciones del programa de transporte escolar y ya estamos transportando a 10 mil 800 jóvenes, alumnas y alumnos de secundaria y preparatoria que hoy inician un nuevo ciclo escolar. Es un programa muy importante porque lo que buscamos es que no dejen de estudiar, pero también apoyar la economía de sus familias y principalmente que las y los jóvenes tengan un mejor futuro", declaró Nava.

A través de este servicio, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) atiende a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, con cobertura en 886 comunidades de los 18 municipios de Querétaro.

El programa brinda servicio en las regiones de la Sierra, el Semidesierto y la zona metropolitana, y da acceso a 356 centros educativos de los diferentes niveles y subsistemas.

Nava señaló que garantizar el acceso a la educación implica también atender las condiciones que pueden dificultar la permanencia de los estudiantes en las aulas, por lo que el transporte escolar se convierte en una herramienta de respaldo tanto para las familias como para el desarrollo académico de las nuevas generaciones.

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