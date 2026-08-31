Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, llamó a la unidad interna del Partido Acción Nacional (PAN) de cara al proceso de sucesión para la gubernatura de Querétaro en 2027, en el que compite junto con otros cuatro aspirantes del PAN.
Consultado sobre lo que necesita Querétaro para los próximos seis años y sobre qué lo distingue frente al resto de los aspirantes, Nava evitó comparaciones directas y centró su respuesta en el llamado a la cohesión partidista.
"Creo que hoy lo más importante es que la gente tenga la tranquilidad y la confianza de que no va a entrar Morena a Querétaro", afirmó.
El funcionario sostuvo que la definición del candidato panista corresponderá a los órganos internos del partido y que, para él, lo relevante es que Acción Nacional "salga unido" y "fortalecido" del proceso.
Dijo que la propuesta panista debe sustentarse en "la experiencia, la madurez y sobre todo los resultados", sin detallar acciones o compromisos concretos de gobierno.
En su mensaje a la militancia, Nava pidió "cerrar filas" y "ser generosos" durante el proceso interno, y llamó a los panistas a salir "con mucho entusiasmo" a defender la gestión del partido en la entidad.
Afirmó que Acción Nacional trabaja para que Querétaro "siga siendo un referente" a nivel nacional, una valoración que atribuye a su propia gestión y a la del gobierno estatal, sin cifras ni comparativos que la sustenten.
Nava, quien ya se había declarado disponible para el PAN ante el proceso de 2027, indicó que su equipo trabaja "en lo que el gobernador nos ha confiado", sin precisar si continuará en su cargo actual o buscará formalmente la candidatura.
Los perfiles que compiten por la candidatura panista a la gubernatura deberán esperar a que la dirigencia estatal defina el método y el calendario del proceso interno.