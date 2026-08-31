Luis Nava llama a la unidad del PAN rumbo a la sucesión 2027 en Querétaro

El secretario de Desarrollo Social afirmó que la definición del candidato corresponderá a los órganos internos del partido.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, junto con vecinos durante una actividad comunitaria en Querétaro.

Luis Nava (centro), secretario de Desarrollo Social del estado, durante una actividad comunitaria en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, llamó a la unidad interna del Partido Acción Nacional (PAN) de cara al proceso de sucesión para la gubernatura de Querétaro en 2027, en el que compite junto con otros cuatro aspirantes del PAN.

Consultado sobre lo que necesita Querétaro para los próximos seis años y sobre qué lo distingue frente al resto de los aspirantes, Nava evitó comparaciones directas y centró su respuesta en el llamado a la cohesión partidista.

"Creo que hoy lo más importante es que la gente tenga la tranquilidad y la confianza de que no va a entrar Morena a Querétaro", afirmó.

El funcionario sostuvo que la definición del candidato panista corresponderá a los órganos internos del partido y que, para él, lo relevante es que Acción Nacional "salga unido" y "fortalecido" del proceso.

Dijo que la propuesta panista debe sustentarse en "la experiencia, la madurez y sobre todo los resultados", sin detallar acciones o compromisos concretos de gobierno.

En su mensaje a la militancia, Nava pidió "cerrar filas" y "ser generosos" durante el proceso interno, y llamó a los panistas a salir "con mucho entusiasmo" a defender la gestión del partido en la entidad.

Afirmó que Acción Nacional trabaja para que Querétaro "siga siendo un referente" a nivel nacional, una valoración que atribuye a su propia gestión y a la del gobierno estatal, sin cifras ni comparativos que la sustenten.

Nava, quien ya se había declarado disponible para el PAN ante el proceso de 2027, indicó que su equipo trabaja "en lo que el gobernador nos ha confiado", sin precisar si continuará en su cargo actual o buscará formalmente la candidatura.

Los perfiles que compiten por la candidatura panista a la gubernatura deberán esperar a que la dirigencia estatal defina el método y el calendario del proceso interno.

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