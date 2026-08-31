El Marqués, 31 de agosto de 2026.- Productores agropecuarios de El Marqués resolvieron de manera directa con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sus dudas sobre la Ley de Aguas Nacionales, durante un foro realizado en la Unión de Ejidos del municipio con el propósito de dar certeza jurídica al uso del agua en el campo queretano.
El encuentro fue convocado por el senador Agustín Dorantes Lámbarri y contó con la participación del subdirector general jurídico de la Conagua, Oscar Zavala Gamboa, quien encabezó mesas de atención para orientar a las y los productores en la regularización de concesiones, las sucesiones testamentarias de las mismas y los trámites relacionados con títulos de concesión, entre otros.
El ejercicio se suma a otros espacios recientes de consulta sobre la nueva ley, como la jornada de escucha realizada en Colón, donde productores plantearon reglas claras para priorizar el consumo humano y agropecuario frente a otros usos.
Dorantes Lámbarri sostuvo que el objetivo del foro fue trabajar sin distinción de colores partidistas por el buen uso del agua y la productividad del sector.
"En el tema del campo y del agua no hay colores. En el tema del agua y del campo, tenemos que trabajar en conjunto para hacer llegar lo necesario para que el campo sea productivo", declaró el legislador ante los asistentes.
Por su parte, Zavala Gamboa reconoció la insistencia del senador para concretar el foro y coincidió en que el objetivo es dar certeza jurídica al campo para permitir un uso responsable del agua que garantice también su productividad.
El foro reunió a productores agropecuarios de El Marqués con personal de la Conagua para resolver dudas sobre la Ley de Aguas Nacionales. rotativo.com.mx
Señaló que el sector agropecuario y ganadero enfrenta retos derivados del cambio climático y las sequías, frente a un recurso que calificó como finito.
Otros legisladores han impulsado gestiones similares en la entidad; en diciembre pasado, un diputado local propuso iniciar foros de escucha activa para proteger el patrimonio hídrico de los productores queretanos.
El foro también fue encabezado por Katia Reséndiz Jaime, presidenta del Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro, y por Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro.
El tema de las concesiones agrícolas ha generado tensión en meses recientes en la entidad, luego de que el gobierno federal señalara presuntas irregularidades en títulos de concesión otorgados para uso agrícola en Querétaro.