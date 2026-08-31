Foro de Conagua atiende dudas de productores en El Marqués

Personal de la dependencia federal instaló mesas de atención sobre regularización de concesiones y sucesiones testamentarias en la Unión de Ejidos de El Marqués.

Productores y funcionarios de Conagua en foro sobre la Ley de Aguas Nacionales en El Marqués, Querétaro.

El foro reunió a productores agropecuarios de El Marqués con personal de la Conagua para resolver dudas sobre la Ley de Aguas Nacionales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 31 de agosto de 2026.- Productores agropecuarios de El Marqués resolvieron de manera directa con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sus dudas sobre la Ley de Aguas Nacionales, durante un foro realizado en la Unión de Ejidos del municipio con el propósito de dar certeza jurídica al uso del agua en el campo queretano.

El encuentro fue convocado por el senador Agustín Dorantes Lámbarri y contó con la participación del subdirector general jurídico de la Conagua, Oscar Zavala Gamboa, quien encabezó mesas de atención para orientar a las y los productores en la regularización de concesiones, las sucesiones testamentarias de las mismas y los trámites relacionados con títulos de concesión, entre otros.

El ejercicio se suma a otros espacios recientes de consulta sobre la nueva ley, como la jornada de escucha realizada en Colón, donde productores plantearon reglas claras para priorizar el consumo humano y agropecuario frente a otros usos.

Dorantes Lámbarri sostuvo que el objetivo del foro fue trabajar sin distinción de colores partidistas por el buen uso del agua y la productividad del sector.

"En el tema del campo y del agua no hay colores. En el tema del agua y del campo, tenemos que trabajar en conjunto para hacer llegar lo necesario para que el campo sea productivo", declaró el legislador ante los asistentes.

Por su parte, Zavala Gamboa reconoció la insistencia del senador para concretar el foro y coincidió en que el objetivo es dar certeza jurídica al campo para permitir un uso responsable del agua que garantice también su productividad.

Productores y funcionarios de Conagua en foro sobre la Ley de Aguas Nacionales en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro. El foro reunió a productores agropecuarios de El Marqués con personal de la Conagua para resolver dudas sobre la Ley de Aguas Nacionales. rotativo.com.mx

Señaló que el sector agropecuario y ganadero enfrenta retos derivados del cambio climático y las sequías, frente a un recurso que calificó como finito.

Otros legisladores han impulsado gestiones similares en la entidad; en diciembre pasado, un diputado local propuso iniciar foros de escucha activa para proteger el patrimonio hídrico de los productores queretanos.

El foro también fue encabezado por Katia Reséndiz Jaime, presidenta del Consejo Consultivo del Agua del Estado de Querétaro, y por Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro.

El tema de las concesiones agrícolas ha generado tensión en meses recientes en la entidad, luego de que el gobierno federal señalara presuntas irregularidades en títulos de concesión otorgados para uso agrícola en Querétaro.

leyes gobierno conagua agustin dorantes

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