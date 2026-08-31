Huimilpan abre el CAM Corazones que Cuidan para 40 alumnos con discapacidad

El centro atenderá a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de distintas comunidades del municipio, informó la USEBEQ.

Ceremonia de apertura del Centro de Atención Múltiple Corazones que Cuidan en Huimilpan, Querétaro

Ceremonia de apertura del Centro de Atención Múltiple Corazones que Cuidan en Huimilpan, Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Huimilpan, 31 de agosto de 2026.- Un nuevo Centro de Atención Múltiple (CAM) comenzó a operar en Huimilpan para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de distintas comunidades del municipio.

El plantel, bautizado "Corazones que Cuidan", arrancó con una matrícula aproximada de 40 estudiantes y se convirtió en el CAM número 23 en funcionamiento en el estado, ampliando la cobertura de educación especial en la entidad.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, acompañado por el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, y por la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

El acto coincidió con el arranque del ciclo escolar 2026-2027, en el que más de 350 mil niñas, niños y adolescentes iniciaron clases de educación básica en dos mil 114 escuelas del estado, según cifras de la propia dependencia.

Quintanar Mejía señaló que el nuevo plantel busca atender a cada estudiante "por sus capacidades y no por sus limitaciones", y subrayó que forma parte del esfuerzo por ampliar la oferta de educación especial en la entidad, en línea con la rehabilitación de otros CAM impulsados por la USEBEQ en años recientes, como los planteles Rosa Azul y Ángel Rivière en San Juan del Río.

Durante su mensaje, Kuri González calificó la apertura como un "caso éxito" y afirmó que el alcalde de Huimilpan "cumple al 100 por ciento" con las promesas hechas en campaña, una valoración atribuible al propio gobernador y no un hecho verificado de forma independiente.

Morales Martínez, por su parte, dijo que el proyecto responde a una demanda de la comunidad con más de dos décadas de antigüedad y que evitará que las familias del municipio tengan que trasladarse a otro para recibir este tipo de atención educativa.

El municipio se suma así a otros puntos del estado donde se ha impulsado la apertura de nuevos CAM, como el proyectado en San Juan del Río, en el marco de la estrategia estatal de expansión de servicios de educación especial.

Ceremonia de apertura del Centro de Atenci\u00f3n M\u00faltiple Corazones que Cuidan en Huimilpan, Quer\u00e9taro

Ceremonia de apertura del Centro de Atención Múltiple Corazones que Cuidan en Huimilpan, Querétaro.
Ceremonia de apertura del Centro de Atenci\u00f3n M\u00faltiple Corazones que Cuidan en Huimilpan, Quer\u00e9taro

Ceremonia de apertura del Centro de Atención Múltiple Corazones que Cuidan en Huimilpan, Querétaro.

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