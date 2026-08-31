Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, adelantó que el municipio pondrá en operación una aplicación móvil para que los vecinos monitoreen el recorrido del camión recolector hacia sus domicilios.
El presidente municipal, Felifer Macías, realizó un recorrido nocturno por las instalaciones donde arrancan las labores de limpia. rotativo.com.mx
Lo hizo durante un recorrido por las instalaciones donde el personal de Servicios Públicos Municipales inicia sus labores diarias, con las cuadrillas ya formadas frente a los camiones antes del amanecer.
El secretario Armando Presa pidió a la ciudadanía usar la línea 070 para retiro de voluminosos. rotativo.com.mx
El anuncio se acompañó de un llamado a la colaboración ciudadana.
El secretario de Servicios Públicos, Armando Presa, pidió solicitar a través de la línea 070 el retiro de escombro, muebles, electrodomésticos y otros materiales voluminosos.
El municipio anunció una app para monitorear el recorrido de estos camiones hacia cada domicilio. rotativo.com.mx
También se pidió a las familias evitar colocar entre las bolsas de basura vidrios, jeringas, espinas u otros objetos punzocortantes, para proteger al personal que realiza la recolección todos los días.
Macías reconoció la labor del personal que recorre la ciudad para mantenerla limpia. rotativo.com.mx
Las unidades de la Secretaría de Servicios Públicos operan por turnos que mantienen activo el servicio durante prácticamente todo el día. "Este gran equipo hace una chamba enorme por darte el mejor servicio. Hay que reconocer su trabajo", dijo Macías sobre el personal de limpia.