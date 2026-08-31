Querétaro anuncia app para monitorear camiones de basura

El municipio pidió además usar la línea 070 para retirar escombro, muebles y electrodomésticos, y evitar tirar objetos punzocortantes entre la basura.

Directivos de Servicios Públicos conversan con personal de limpia en instalaciones del municipio de Querétaro

Las unidades de limpia operan por turnos que mantienen el servicio activo casi todo el día.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El presidente municipal, Felifer Macías, adelantó que el municipio pondrá en operación una aplicación móvil para que los vecinos monitoreen el recorrido del camión recolector hacia sus domicilios.

Trabajador de limpia saluda al alcalde Felifer Mac\u00edas junto a cami\u00f3n recolector del municipio de Quer\u00e9taro El presidente municipal, Felifer Macías, realizó un recorrido nocturno por las instalaciones donde arrancan las labores de limpia. rotativo.com.mx

Lo hizo durante un recorrido por las instalaciones donde el personal de Servicios Públicos Municipales inicia sus labores diarias, con las cuadrillas ya formadas frente a los camiones antes del amanecer.

Cuadrillas de limpia reunidas al amanecer en instalaciones de Servicios P\u00fablicos de Quer\u00e9taro El secretario Armando Presa pidió a la ciudadanía usar la línea 070 para retiro de voluminosos. rotativo.com.mx

El anuncio se acompañó de un llamado a la colaboración ciudadana.

El secretario de Servicios Públicos, Armando Presa, pidió solicitar a través de la línea 070 el retiro de escombro, muebles, electrodomésticos y otros materiales voluminosos.

Camiones recolectores de basura del municipio de Quer\u00e9taro alineados al amanecer El municipio anunció una app para monitorear el recorrido de estos camiones hacia cada domicilio. rotativo.com.mx

También se pidió a las familias evitar colocar entre las bolsas de basura vidrios, jeringas, espinas u otros objetos punzocortantes, para proteger al personal que realiza la recolección todos los días.

Personal de Servicios P\u00fablicos de Quer\u00e9taro reunido durante recorrido nocturno de arranque de labores Macías reconoció la labor del personal que recorre la ciudad para mantenerla limpia. rotativo.com.mx

Las unidades de la Secretaría de Servicios Públicos operan por turnos que mantienen activo el servicio durante prácticamente todo el día. "Este gran equipo hace una chamba enorme por darte el mejor servicio. Hay que reconocer su trabajo", dijo Macías sobre el personal de limpia.

gobierno felifer macias servicios municipales queretaro

Reciente

Estudiantes de secundaria en México, referidos por la estrategia "El ABC de las Emociones" de la SEP para atender la salud mental de adolescentes de 14 a 18 años.
México

SEP lanza programa de salud mental para adolescentes

La Secretaría de Educación Pública presentó "El ABC de las emociones" el mismo día en que dio a conocer que el 81% de los docentes encuestados pide lineamientos para el uso de dispositivos en clase.

Anuncio del destino de los recursos recuperados de la familia Weinberg para infraestructura educativa en la montaña de Guerrero.
México

Recursos del caso García Luna financiarán escuelas en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos, ligados a la familia Weinberg, se usarán para construir escuelas en la montaña de Guerrero.

UIF bloquea 7,861 cuentas vinculadas al crimen organizado
México

UIF bloquea 7,861 cuentas vinculadas al crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera revisó más de 24 mil cuentas relacionadas con organizaciones criminales que operan en el país.