Avanza pavimentación en calle Agustín Melgar, colonia Juárez

La calle Agustín Melgar, en la colonia Juárez de San Juan del Río, quedó con fresado y nueva carpeta asfáltica para mejorar la circulación vehicular.

Rodillo compactador realiza trabajos de pavimentación en calle de la colonia Juárez, San Juan del Río.
Trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, colonia Juárez.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 31 de agosto de 2026.- El gobierno municipal realizó trabajos de fresado y tendido de nueva carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, en la colonia Juárez, como parte de las labores de rehabilitación vial que la administración ejecuta en distintos puntos de la ciudad.

Cono de se\u00f1alizaci\u00f3n con leyenda de obra municipal en calle en rehabilitaci\u00f3n, colonia Ju\u00e1rez. Trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, colonia Juárez. rotativo.com.mx

Personal municipal retiró la capa de pavimento deteriorado del tramo y colocó una superficie asfáltica nueva, con el propósito declarado de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes circulan por la vialidad.

Tramo de calle con nueva carpeta asf\u00e1ltica en la colonia Ju\u00e1rez, San Juan del R\u00edo. Trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, colonia Juárez. rotativo.com.mx

La colonia Juárez ya había sido escenario de trabajos de mejoramiento urbano impulsados por la Dirección de Obra Institucional del municipio. La intervención en Agustín Melgar se suma a otras obras de pavimentación realizadas este año, cuando el municipio rehabilitó cinco vialidades de la zona oriente con maquinaria estatal.

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