San Juan del Río, 31 de agosto de 2026.- El gobierno municipal realizó trabajos de fresado y tendido de nueva carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, en la colonia Juárez, como parte de las labores de rehabilitación vial que la administración ejecuta en distintos puntos de la ciudad.
Trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, colonia Juárez. rotativo.com.mx
Personal municipal retiró la capa de pavimento deteriorado del tramo y colocó una superficie asfáltica nueva, con el propósito declarado de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes circulan por la vialidad.
Trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la calle Agustín Melgar, colonia Juárez. rotativo.com.mx
La colonia Juárez ya había sido escenario de trabajos de mejoramiento urbano impulsados por la Dirección de Obra Institucional del municipio. La intervención en Agustín Melgar se suma a otras obras de pavimentación realizadas este año, cuando el municipio rehabilitó cinco vialidades de la zona oriente con maquinaria estatal.