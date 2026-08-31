Querétaro reconoce a 435 trabajadores por su trayectoria

Felipe Macías Olvera entregó estímulos a personal que cumplió entre 10 y 35 años dentro de la administración municipal.

Felipe Macías Olvera y funcionarios municipales entregan reconocimiento por años de servicio en Querétaro.

El presidente municipal, Felipe Macías Olvera, encabezó la entrega de Estímulos por Años de Servicio a 435 trabajadores municipales de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro entregó estímulos por años de servicio a 435 trabajadores municipales que cumplieron entre 10 y 35 años dentro de la administración, durante una ceremonia encabezada por el presidente municipal, Felipe Macías Olvera.

Los reconocimientos correspondieron a personal que alcanzó 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trayectoria en el municipio, conforme a la cláusula 24 del Convenio General de Trabajo, que obliga al Ayuntamiento a entregar anualmente un incentivo por aniversario laboral, según explicó el secretario de Administración, Adrián González Chaparro.

Durante el evento, Macías Olvera pidió a las y los trabajadores presentes valorar el servicio público y trabajar con vocación, sentido de pertenencia y responsabilidad, y atribuyó a su desempeño diario que Querétaro sea hoy, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la ciudad más competitiva del país.

"Les pido que sigamos así, con mucha pasión, con mucho amor por el servicio público, con mucha vocación por las familias, y así es como juntos vamos a cuidar, vamos a defender Querétaro y, sobre todo, vamos a construir el mejor futuro en la historia del municipio de Querétaro", señaló.

El alcalde estuvo acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, y recordó la respuesta del personal municipal durante las contingencias por lluvias del año anterior, cuando personal administrativo salió a apoyar a la población, como muestra de la dimensión humana de la administración.

queretaro gobierno felifer macias

Reciente

Estudiantes de secundaria en México, referidos por la estrategia "El ABC de las Emociones" de la SEP para atender la salud mental de adolescentes de 14 a 18 años.
México

SEP lanza programa de salud mental para adolescentes

La Secretaría de Educación Pública presentó "El ABC de las emociones" el mismo día en que dio a conocer que el 81% de los docentes encuestados pide lineamientos para el uso de dispositivos en clase.

Anuncio del destino de los recursos recuperados de la familia Weinberg para infraestructura educativa en la montaña de Guerrero.
México

Recursos del caso García Luna financiarán escuelas en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos, ligados a la familia Weinberg, se usarán para construir escuelas en la montaña de Guerrero.

UIF bloquea 7,861 cuentas vinculadas al crimen organizado
México

UIF bloquea 7,861 cuentas vinculadas al crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera revisó más de 24 mil cuentas relacionadas con organizaciones criminales que operan en el país.