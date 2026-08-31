Querétaro, 31 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro entregó estímulos por años de servicio a 435 trabajadores municipales que cumplieron entre 10 y 35 años dentro de la administración, durante una ceremonia encabezada por el presidente municipal, Felipe Macías Olvera.
Los reconocimientos correspondieron a personal que alcanzó 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de trayectoria en el municipio, conforme a la cláusula 24 del Convenio General de Trabajo, que obliga al Ayuntamiento a entregar anualmente un incentivo por aniversario laboral, según explicó el secretario de Administración, Adrián González Chaparro.
Durante el evento, Macías Olvera pidió a las y los trabajadores presentes valorar el servicio público y trabajar con vocación, sentido de pertenencia y responsabilidad, y atribuyó a su desempeño diario que Querétaro sea hoy, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la ciudad más competitiva del país.
"Les pido que sigamos así, con mucha pasión, con mucho amor por el servicio público, con mucha vocación por las familias, y así es como juntos vamos a cuidar, vamos a defender Querétaro y, sobre todo, vamos a construir el mejor futuro en la historia del municipio de Querétaro", señaló.
El alcalde estuvo acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, y recordó la respuesta del personal municipal durante las contingencias por lluvias del año anterior, cuando personal administrativo salió a apoyar a la población, como muestra de la dimensión humana de la administración.