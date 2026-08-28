Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se convirtió en la primera institución educativa en capacitar a su personal docente mediante el Programa Integral para la Prevención y Atención de Adicciones Digitales, impulsado por el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).
Como parte de esta formación, el CECA, organismo de la Secretaría de Salud (SESA), entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería durante un acto realizado en el Auditorio Jesús Pérez Hermosillo.
El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ que participaron en el programa de capacitación.Foto: SESA
El comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, destacó que la participación de las instituciones educativas permite ampliar las acciones preventivas desde las propias comunidades universitarias.
“Que la UAQ sea la primera institución educativa en capacitar a su personal docente en este programa representa un paso importante para fortalecer la prevención desde las propias comunidades educativas. Reconocemos y celebramos este compromiso con el bienestar de sus estudiantes y de su personal”, señaló.
La directora de la Facultad de Ingeniería, María de la Luz Pérez Rea, destacó la importancia de que los docentes cuenten con herramientas que les permitan identificar de manera oportuna situaciones de riesgo y acompañar a integrantes de la comunidad universitaria.
La capacitación forma parte de las acciones acordadas entre el CECA y la UAQ para fortalecer la prevención de las adicciones y promover entornos educativos saludables mediante la formación y participación de la comunidad universitaria.