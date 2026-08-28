UAQ, primera institución en capacitar docentes contra adicciones digitales

El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería por concluir la capacitación.

Panel de la ceremonia realizada en la Facultad de Ingeniería de la UAQ por la capacitación en prevención de adicciones digitales.

La UAQ se convirtió en la primera institución educativa en capacitar a su personal docente mediante el Programa Integral para la Prevención y Atención de Adicciones Digitales.

Foto: SESA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se convirtió en la primera institución educativa en capacitar a su personal docente mediante el Programa Integral para la Prevención y Atención de Adicciones Digitales, impulsado por el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).

Como parte de esta formación, el CECA, organismo de la Secretaría de Salud (SESA), entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería durante un acto realizado en el Auditorio Jesús Pérez Hermosillo.

Integrantes de la Facultad de Ingenier\u00eda de la UAQ muestran los reconocimientos recibidos por la capacitaci\u00f3n en prevenci\u00f3n de adicciones digitales. El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ que participaron en el programa de capacitación.Foto: SESA

El comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, destacó que la participación de las instituciones educativas permite ampliar las acciones preventivas desde las propias comunidades universitarias.

“Que la UAQ sea la primera institución educativa en capacitar a su personal docente en este programa representa un paso importante para fortalecer la prevención desde las propias comunidades educativas. Reconocemos y celebramos este compromiso con el bienestar de sus estudiantes y de su personal”, señaló.

La directora de la Facultad de Ingeniería, María de la Luz Pérez Rea, destacó la importancia de que los docentes cuenten con herramientas que les permitan identificar de manera oportuna situaciones de riesgo y acompañar a integrantes de la comunidad universitaria.

La capacitación forma parte de las acciones acordadas entre el CECA y la UAQ para fortalecer la prevención de las adicciones y promover entornos educativos saludables mediante la formación y participación de la comunidad universitaria.

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