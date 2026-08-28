30 estudiantes de Querétaro concluyen Academia Espacial 2026

El programa, impulsado por el Gobierno del Estado con la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa, enviará a cinco alumnos a la etapa internacional.

Estudiante sostiene su reconocimiento acompañado por participantes de la clausura de la Academia Espacial Querétaro 2026.

Los 30 estudiantes que concluyeron el Campamento Local representan a distintos sistemas de educación media superior de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- Treinta estudiantes de bachillerato de Querétaro concluyeron el Campamento Local de la https://rotativo.com.mx/metropoli/queretaro/queretaro-inaugura-academia-espacial-con-60-estudiantes_1529307_102.html">Academia Espacial 2026, programa financiado por el Gobierno del Estado en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México, Fundación Televisa y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE). De los 30 seleccionados, cinco continuarán hacia una etapa internacional en Estados Unidos como fase final del programa.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó la ceremonia de clausura y detalló que participaron estudiantes del Colegio de Bachilleres (COBAQ), del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEQ), del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGTI).

"Esta experiencia no es común que pase en cualquier Estado, pero afortunadamente, estamos en Querétaro. Fueron 600 estudiantes quienes se inscribieron y tomaron los cursos de programación y creación de videojuegos; y solamente 30 fueron seleccionados", dijo Soto, quien atribuyó a estas actividades el reconocimiento del estado en materia aeroespacial en América Latina.

La jefa de Desarrollo Profesional y Laboral de la SEJUVE, Lucía Andrea Betanzos Jureidine, refrendó el compromiso de la dependencia de continuar acercando a las juventudes a espacios de formación, innovación, ciencia, tecnología y desarrollo.

Por su parte, el enlace de Ciencia y Tecnología de la SEDEQ, Pablo de Jesús Ortega, señaló que la dependencia impulsa programas para fomentar vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), acciones que, dijo, posicionan a Querétaro entre los mejores territorios STEM de América Latina. Ortega agradeció el apoyo de universidades, empresas y familias que acompañan estos procesos.

El Campamento Local ofreció una semana de cursos de programación, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones en MIT App Inventor, con sede en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Planetario Digital del CECEQ, y en empresas como Safran y GE Aerospace. El programa forma parte de la iniciativa que en agosto de 2025 llevó a estudiantes del https://rotativo.com.mx/locales/ezequiel-montes/estudiantes-cobaq-ezequiel-montes-seleccionados-academia-espacial_1529187_102.html">COBAQ de Ezequiel Montes a un campamento previo con el Space Center Houston.

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