USEBEQ abre registro gratuito para la Carrera 2026, décima edición

El registro es electrónico y gratuito; los primeros mil 800 folios recibirán kit con playera, número, chip y medalla.

Autoridades educativas y deportivas de Querétaro muestran la playera oficial de la Carrera USEBEQ 2026

Autoridades de la USEBEQ, la Secretaría de Educación e INDEREQ presentaron la playera oficial de la décima edición de la Carrera USEBEQ

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) abrió el registro gratuito para la décima edición de la Carrera USEBEQ 2026, que se realizará el 27 de septiembre con categorías para participantes de todas las edades.

El registro es electrónico y gratuito, disponible en www.usebeq.edu.mx y en spinser.org. Los folios de inscripción se entregarán el 17 de septiembre en el Departamento de Educación Física de la USEBEQ, con copia de INE y un máximo de dos folios por persona.

Los primeros mil 800 folios registrados recibirán el kit de participante, que incluye playera, número, chip, medalla y un abastecimiento de recuperación en la llegada; el kit se entregará el 26 de septiembre en las instalaciones de la USEBEQ, de 9:00 a 14:30 horas, presentando el comprobante de inscripción.

La carrera iniciará el 27 de septiembre a las 6:45 de la mañana con una activación física general, seguida de las salidas programadas por categoría: Libre, Máster, Caminata libre, Educación Especial, Infantil "A" y "B", y Juvenil.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que la edición busca consolidar la cultura física como parte de un estilo de vida saludable y ofrecer un espacio incluyente para personas de todas las edades y condiciones. La secretaria de Educación, Martha Soto Obregón, dijo que la actividad fortalece la educación integral a través de estilos de vida saludables y subrayó la sinergia entre educación y deporte para el desarrollo de estudiantes, docentes y familias.

En la presentación participó también el jefe del Departamento de Calidad para el Deporte del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), Gerardo Dorantes Alcocer, junto con autoridades educativas de la USEBEQ.

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