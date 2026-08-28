Querétaro, 28 de agosto de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) abrió el registro gratuito para la décima edición de la Carrera USEBEQ 2026, que se realizará el 27 de septiembre con categorías para participantes de todas las edades.
El registro es electrónico y gratuito, disponible en www.usebeq.edu.mx y en spinser.org. Los folios de inscripción se entregarán el 17 de septiembre en el Departamento de Educación Física de la USEBEQ, con copia de INE y un máximo de dos folios por persona.
Los primeros mil 800 folios registrados recibirán el kit de participante, que incluye playera, número, chip, medalla y un abastecimiento de recuperación en la llegada; el kit se entregará el 26 de septiembre en las instalaciones de la USEBEQ, de 9:00 a 14:30 horas, presentando el comprobante de inscripción.
La carrera iniciará el 27 de septiembre a las 6:45 de la mañana con una activación física general, seguida de las salidas programadas por categoría: Libre, Máster, Caminata libre, Educación Especial, Infantil "A" y "B", y Juvenil.
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que la edición busca consolidar la cultura física como parte de un estilo de vida saludable y ofrecer un espacio incluyente para personas de todas las edades y condiciones. La secretaria de Educación, Martha Soto Obregón, dijo que la actividad fortalece la educación integral a través de estilos de vida saludables y subrayó la sinergia entre educación y deporte para el desarrollo de estudiantes, docentes y familias.
En la presentación participó también el jefe del Departamento de Calidad para el Deporte del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), Gerardo Dorantes Alcocer, junto con autoridades educativas de la USEBEQ.