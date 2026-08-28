San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento de desincorporación y donación a favor del gobierno federal de un predio ubicado en la manzana 10, etapa 15, del fraccionamiento Fundadores, para la construcción de un Telebachillerato Nacional que llevará el nombre de Margarita Maza.
El dictamen fue elaborado por las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; Desarrollo Urbano y Ecología; y Educación y Cultura, a partir de solicitudes del director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IIFE) y del titular de la dirección de Infraestructura del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INFE), dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal.
La síndica Rosalba Ruiz Ramos, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, calificó la decisión como resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y reconoció la participación del IIFE estatal y del gobierno federal en el proyecto. La funcionaria no proporcionó fecha estimada de inicio de obra ni monto de inversión para la construcción del plantel.
El acuerdo se suma a la inversión estatal confirmada meses atrás por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que había ubicado un proyecto de telebachillerato en la zona oriente del municipio como parte de un paquete mayor de obra educativa, vial y de drenaje.