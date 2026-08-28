San Juan del Río dona predio para Telebachillerato Margarita Maza

El terreno, ubicado en la etapa 15 del fraccionamiento Fundadores, se donará al gobierno federal para construir el plantel.

Predio destinado para la construcción del Telebachillerato Nacional Margarita Maza en San Juan del Río

El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó la desincorporación y donación de un predio en el fraccionamiento Fundadores para la construcción del Telebachillerato Nacional Margarita Maza.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento de desincorporación y donación a favor del gobierno federal de un predio ubicado en la manzana 10, etapa 15, del fraccionamiento Fundadores, para la construcción de un Telebachillerato Nacional que llevará el nombre de Margarita Maza.

El dictamen fue elaborado por las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; Desarrollo Urbano y Ecología; y Educación y Cultura, a partir de solicitudes del director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IIFE) y del titular de la dirección de Infraestructura del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INFE), dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal.

La síndica Rosalba Ruiz Ramos, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, calificó la decisión como resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y reconoció la participación del IIFE estatal y del gobierno federal en el proyecto. La funcionaria no proporcionó fecha estimada de inicio de obra ni monto de inversión para la construcción del plantel.

El acuerdo se suma a la inversión estatal confirmada meses atrás por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que había ubicado un proyecto de telebachillerato en la zona oriente del municipio como parte de un paquete mayor de obra educativa, vial y de drenaje.

educacion gobierno san juan del rio

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