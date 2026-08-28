Correa presenta Informe Legislativo con 55 iniciativas y 3 mil gestiones

El legislador panista reportó 55 iniciativas, más de 3 mil gestiones resueltas y 40 jornadas ciudadanas en el Distrito 7.

Enrique Correa y liderazgos aplauden durante la presentación del Informe Legislativo en el Distrito 7, Querétaro.

El diputado reportó la resolución de más de 3 mil gestiones ciudadanas en dos años de gestión.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El diputado local Enrique Correa presentó su Informe Legislativo correspondiente a dos años de gestión, en el que reportó la presentación de 55 iniciativas, la resolución de más de 3 mil gestiones ciudadanas y la atención gratuita de más de 150 asuntos jurídicos a través del Bufete Jurídico que opera bajo su encargo.

Entre las iniciativas presentadas, el legislador destacó la propuesta para reconocer las carnitas de Santa Rosa Jáuregui como Patrimonio Cultural del Estado, la garantía de dos horas gratuitas de estacionamiento sin comprar ni validar boleto, y una propuesta para combatir escuelas "patito" que, según Correa, ponen en riesgo los sueños de los jóvenes y el esfuerzo de sus familias.

El diputado también reportó la realización de más de 40 jornadas ciudadanas y afirmó que rendir cuentas no consiste únicamente en presentar cifras, sino en regresar a las comunidades y responder con resultados a la confianza recibida.

En materia de movilidad, agradeció al gobernador Mauricio Kuri y al presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, el respaldo para llevar transporte público a comunidades que antes no contaban con el servicio, así como la implementación de transporte municipal gratuito.

Durante el evento, realizado ante representantes de Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla y El Salitre, Correa llamó a la ciudadanía a mantenerse unida "ante cualquier intento de división, abuso de poder, amenaza o confrontación" que, dijo, pone en riesgo la estabilidad y la calidad de vida de las familias queretanas.

Al evento asistieron la senadora Lupita Murguía; el presidente municipal de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero; el director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo; el delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez; el diputado Mauricio Cárdenas Palacios; Iris Alafita, en representación del dirigente estatal del PAN, Martín Arango; y César Guerrero Mendoza, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN.

Correa adelantó que continuará recorriendo las comunidades del Distrito 7 para "convertir sus necesidades en iniciativas y soluciones".

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