Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El diputado local Enrique Correa presentó su Informe Legislativo correspondiente a dos años de gestión, en el que reportó la presentación de 55 iniciativas, la resolución de más de 3 mil gestiones ciudadanas y la atención gratuita de más de 150 asuntos jurídicos a través del Bufete Jurídico que opera bajo su encargo.
Entre las iniciativas presentadas, el legislador destacó la propuesta para reconocer las carnitas de Santa Rosa Jáuregui como Patrimonio Cultural del Estado, la garantía de dos horas gratuitas de estacionamiento sin comprar ni validar boleto, y una propuesta para combatir escuelas "patito" que, según Correa, ponen en riesgo los sueños de los jóvenes y el esfuerzo de sus familias.
El diputado también reportó la realización de más de 40 jornadas ciudadanas y afirmó que rendir cuentas no consiste únicamente en presentar cifras, sino en regresar a las comunidades y responder con resultados a la confianza recibida.
En materia de movilidad, agradeció al gobernador Mauricio Kuri y al presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, el respaldo para llevar transporte público a comunidades que antes no contaban con el servicio, así como la implementación de transporte municipal gratuito.
Durante el evento, realizado ante representantes de Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla y El Salitre, Correa llamó a la ciudadanía a mantenerse unida "ante cualquier intento de división, abuso de poder, amenaza o confrontación" que, dijo, pone en riesgo la estabilidad y la calidad de vida de las familias queretanas.
Al evento asistieron la senadora Lupita Murguía; el presidente municipal de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero; el director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo; el delegado de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez; el diputado Mauricio Cárdenas Palacios; Iris Alafita, en representación del dirigente estatal del PAN, Martín Arango; y César Guerrero Mendoza, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN.
Correa adelantó que continuará recorriendo las comunidades del Distrito 7 para "convertir sus necesidades en iniciativas y soluciones".