Congreso alista foro por nueva ley de desarrollo económico

Claudia Díaz Gayou anunció que en septiembre se realizará un foro para construir la Ley de Desarrollo Económico y Prosperidad Compartida.

Claudia Díaz Gayou con funcionarios federales y estatales en el Segundo Encuentro Nacional de Economía Social, agosto 2026.

Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Querétaro, durante el Segundo Encuentro Nacional de Economía Social.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Congreso de Querétaro alista para el próximo mes un foro público con el que buscará avanzar en la construcción de una Ley de Desarrollo Económico y Prosperidad Compartida para el estado, anunció la diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Comercio de la LXI Legislatura.

El anuncio se dio en el marco de su participación en el Segundo Encuentro Nacional de Economía Social, un espacio de diálogo entre representantes del sector cooperativo, instituciones, academia y Poder Legislativo orientado a fortalecer el ecosistema de la economía social en el país.

Díaz Gayou, quien también funge como coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura y ha encabezado previamente la firma de la alianza estratégica entre el Corredor Económico del Bienestar de la Secretaría de Economía y el Nodo Querétaro de la Red GlobalMX, señaló que una ley en la materia debe traducirse en resultados concretos.

"Una buena ley no debe quedarse en el papel; debe traducirse en oportunidades, mejores ingresos y bienestar para la gente", afirmó.

La legisladora precisó que la propuesta busca un crecimiento económico más incluyente y sostenible, vinculado con las necesidades de las y los queretanos, y planteó que el foro del próximo mes servirá como espacio de participación para construir la iniciativa de manera colectiva.

Díaz Gayou, quien preside también la Comisión Especial de Vigilancia que en abril aprobó 52 dictámenes sobre la Cuenta Pública 2024 del Congreso local, sostuvo que el objetivo no es solo medir cuánto crece la economía estatal, sino cuánto bienestar genera y a cuántas personas incorpora a ese desarrollo.

La diputada reiteró que continuará promoviendo espacios de diálogo con los distintos sectores para que la construcción de la ley sea participativa.

legislatura politica desarrollo economico

Reciente

Panel de la ceremonia realizada en la Facultad de Ingeniería de la UAQ por la capacitación en prevención de adicciones digitales.
Querétaro

UAQ, primera institución en capacitar docentes contra adicciones digitales

El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería por concluir la capacitación.

Grupo de funcionarios y habitantes participa frente a maquinaria durante el inicio de obras en La Esperanza, Colón.
Municipios

Inician obras de drenaje y urbanización en La Esperanza, municipio de Colón

El proyecto de drenaje contempla 567.03 metros de tubería, 47 descargas domiciliarias y 13 pozos de visita.

Un grupo de personas posa junto a la Reina y el Abuelo de Oro 2026 durante la ceremonia en Corregidora.
Municipios

Corregidora corona a Reina y Abuelo de Oro 2026 en Vidas que Inspiran

El convivio reunió a integrantes de 22 grupos de personas adultas mayores del municipio.

Emilia Esther Calleja Alor y Mauricio Kuri González durante la mesa de trabajo sobre inversión de la CFE en Querétaro.
Querétaro

CFE proyecta más de 6,500 mdp para transmisión eléctrica en Querétaro

La paraestatal contempla 1,284 mdp en distribución mediante 758 obras entre 2025 y 2029