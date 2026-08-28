Querétaro, 28 de agosto de 2026.- El Congreso de Querétaro alista para el próximo mes un foro público con el que buscará avanzar en la construcción de una Ley de Desarrollo Económico y Prosperidad Compartida para el estado, anunció la diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Comercio de la LXI Legislatura.
El anuncio se dio en el marco de su participación en el Segundo Encuentro Nacional de Economía Social, un espacio de diálogo entre representantes del sector cooperativo, instituciones, academia y Poder Legislativo orientado a fortalecer el ecosistema de la economía social en el país.
Díaz Gayou, quien también funge como coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura y ha encabezado previamente la firma de la alianza estratégica entre el Corredor Económico del Bienestar de la Secretaría de Economía y el Nodo Querétaro de la Red GlobalMX, señaló que una ley en la materia debe traducirse en resultados concretos.
"Una buena ley no debe quedarse en el papel; debe traducirse en oportunidades, mejores ingresos y bienestar para la gente", afirmó.
La legisladora precisó que la propuesta busca un crecimiento económico más incluyente y sostenible, vinculado con las necesidades de las y los queretanos, y planteó que el foro del próximo mes servirá como espacio de participación para construir la iniciativa de manera colectiva.
Díaz Gayou, quien preside también la Comisión Especial de Vigilancia que en abril aprobó 52 dictámenes sobre la Cuenta Pública 2024 del Congreso local, sostuvo que el objetivo no es solo medir cuánto crece la economía estatal, sino cuánto bienestar genera y a cuántas personas incorpora a ese desarrollo.
La diputada reiteró que continuará promoviendo espacios de diálogo con los distintos sectores para que la construcción de la ley sea participativa.