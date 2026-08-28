Cabildo aprueba fraccionamiento Villas del Mirador con 3 votos en contra

Tres regidores votaron en contra al señalar falta de condiciones de movilidad, agua y drenaje en la zona del proyecto.

Imagen ilustrativa de un desarrollo habitacional y obras de urbanización en San Juan del Río

Imagen ilustrativa de un desarrollo habitacional, en el contexto de la autorización de obras de urbanización para Villas del Mirador en San Juan del Río.

Villas del Mirador San Juan del Río
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río autorizó, con 9 votos a favor y 3 en contra, la licencia de ejecución de obras de urbanización de la primera etapa del fraccionamiento Villas del Mirador, promovido por la inmobiliaria Cordillera SA de CV, además de la nomenclatura de calles y la denominación del fraccionamiento, ubicado en la zona de El Mirador.

Las regidoras Vania Camacho Galván y los regidores Oscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto votaron en contra. Camacho Galván señaló que el dictamen contempla condicionantes de tres meses para resolver temas de agua e impacto vial que, a su juicio, no garantizan una solución real antes de que el desarrollo comience a habitarse. La regidora cuestionó que el proyecto se autorice sin que existan las vialidades suficientes para conectarlo con el resto de la ciudad.

Sandoval García coincidió en que el municipio ha autorizado en años anteriores fraccionamientos sin proyectos de movilidad que los acompañen, lo que —afirmó— ha generado problemas posteriores de drenaje y agua en desarrollos como Nuevo San Isidro. Rocha Basurto centró su objeción en un punto normativo: señaló que, conforme al dictamen, una vez aprobado el proyecto pasa al expediente de la Secretaría de Desarrollo Urbano sin que el cabildo vuelva a intervenir aunque surjan modificaciones que impliquen repercusiones graves. El regidor también señaló inconsistencias menores en los oficios del expediente, entre ellas fechas dispares (2026 y 2016) y una discrepancia en la cédula profesional del responsable de obra citada en el documento.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia respondió que el municipio enfrenta una demanda acumulada de vivienda social —el segmento que, dijo, constituye el mercado natural de San Juan del Río— y que la aprobación de fraccionamientos con condicionantes técnicas es preferible a que continúe el crecimiento de asentamientos irregulares. El alcalde afirmó que la administración mantiene actualmente tres carpetas de investigación ante la Fiscalía por intentos de fraccionar terrenos de manera irregular en el municipio. Cabrera Valencia no proporcionó en la sesión el número total de viviendas proyectadas para el fraccionamiento ni el desglose exacto entre la primera etapa autorizada y el proyecto completo.

El proyecto se ubica en una zona donde el propio cabildo ha señalado en sesiones recientes el colapso vial derivado de las obras de la carretera federal 57, contexto que los regidores opositores citaron como parte de su preocupación por la capacidad vial de la zona.

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