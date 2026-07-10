San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- El cabildo de San Juan del Río exigió al Gobierno Federal y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) un calendario público de avances, medidas reales de mitigación y una fecha de conclusión para las obras de la carretera federal 57, ante el congestionamiento que estrangula los accesos de la ciudad, durante la sesión ordinaria de Cabildo del 10 de julio, encabezada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El regidor Arturo Calvario Ramírez afirmó que las filas alcanzan desde Palmillas hasta Loma Linda, con ciudadanos que llegan tarde a sus trabajos, estudiantes que pierden horas de clase, comerciantes con ventas afectadas y empresas con retrasos en el transporte de mercancías.
"Una vez más, los sanjuanenses somos quienes pagamos el costo de la improvisación del Gobierno Federal de Morena en las obras de las carreteras", señaló, y ubicó los puntos críticos en la zona de la Volkswagen, McDonald's, Paseo Central y el primer acceso de la ciudad. Los reportes de esta semana confirman filas kilométricas hacia la caseta de Palmillas por la reducción de carriles.
Ante lo que calificó como omisión de la SICT y de la Guardia Nacional división carreteras, Calvario Ramírez propuso que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implemente dispositivos viales para impedir el acceso de vehículos pesados que bajan de la 57 y buscan alternativas por las calles del municipio.
"San Juan del Río merece soluciones, no obras eternas e inconclusas", expresó, y remató: "Gobernar es resolver problemas y no administrarlos indefinidamente". Las obras federales sobre el corredor queretano mantienen frentes activos desde 2018 y acumulan un saldo mortal superior a 180 personas en los tramos de la entidad.
La regidora Vania Camacho Galván expuso que el desvío de vehículos foráneos, autobuses de pasajeros y camiones de carga hacia el interior del municipio, derivado de los trabajos a la altura de Palmillas, satura el Boulevard Hidalgo, el puente de acceso a la central de autobuses y la avenida Romero Soto, con afectación indirecta sobre la avenida Juárez.
Refirió que la dirección de tránsito anuló temporalmente los semáforos del Boulevard Hidalgo para regular el flujo con personal operativo, sin resultados suficientes, por lo que solicitó a Cabrera Valencia instruir una evaluación técnica de acciones inmediatas y una coordinación con autoridades estatales y federales para impedir que el transporte de carga use las vialidades urbanas como atajo.
"Los ciudadanos esperan soluciones que permitan recuperar su movilidad y disminuir las afectaciones que hoy vivimos todos los días", planteó.
El reclamo municipal se suma al reclamo estatal que el gobernador Mauricio Kuri González presentó en abril ante la SICT por los retrasos en la vía.