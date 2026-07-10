Jornadas de salud del DIF Querétaro superan los 4 mil beneficiarios en 18 municipios

Las brigadas ofrecen consultas médicas, estudios preventivos, lentes, auxiliares funcionales y nuevos servicios como ultrasonidos y densitometrías.

Persona recibe apoyo funcional durante una jornada del DIF Estatal.
Especialistas realizan valoraciones visuales y entregan lentes gratuitos como parte de las jornadas del DIF Estatal.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de julio de 2026.- Más de cuatro mil personas de los 18 municipios de Querétaro han recibido atención durante las Jornadas de Asistencia Social por la Salud Preventiva de Grupos Vulnerables 2026, informó el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro.

Las brigadas acercan de manera gratuita diversos servicios médicos preventivos a comunidades del estado mediante la estrategia "Nosotros Vamos", dirigida principalmente a población en condición de vulnerabilidad.

Persona recibe apoyo funcional durante una jornada del DIF Estatal. Especialistas realizan valoraciones visuales y entregan lentes gratuitos como parte de las jornadas del DIF Estatal. rotativo.com.mx

Entre los servicios disponibles se encuentran exámenes de la vista con entrega de lentes, consulta médica preventiva y ginecológica, pruebas rápidas de glucosa, colesterol y embarazo, consulta dental, estudios auditivos, audiometrías, pruebas rápidas de laboratorio y de antígeno prostático.

Especialista realiza valoraci\u00f3n auditiva en unidad m\u00f3vil. Las jornadas incluyen estudios auditivos y atención especializada sin costo para la población. rotativo.com.mx

"Estos servicios son preventivos, estamos visitando localidades en los 18 municipios, con apoyos que son de mucha utilidad para los ciudadanos, como consultas médicas y entrega de sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y auxiliares auditivos", señaló Gómez Niembro.

Unidad m\u00f3vil del DIF Estatal brinda atenci\u00f3n m\u00e9dica a ciudadanos. Las unidades móviles recorren los municipios para acercar servicios médicos preventivos gratuitos. rotativo.com.mx

Durante este año también se incorporaron nuevos servicios, entre ellos ultrasonidos abdominales y densitometrías calcáneas, además de continuar con mastografías, entrega de baumanómetros, termómetros, glucómetros, kits femeninos ecológicos, vitaminas y suplementos alimenticios.

Personal de optometr\u00eda atiende a ciudadanos durante una jornada de salud. Especialistas realizan valoraciones visuales y entregan lentes gratuitos como parte de las jornadas del DIF Estatal. rotativo.com.mx

Las jornadas ya se realizaron en Pedro Escobedo, San Juan del Río, Querétaro, El Marqués, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tequisquiapan, Colón, Tolimán y Huimilpan, mientras que el calendario para las siguientes sedes podrá consultarse a través de los canales oficiales del DIF Estatal.

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