Querétaro, 10 de julio de 2026.- Más de cuatro mil personas de los 18 municipios de Querétaro han recibido atención durante las Jornadas de Asistencia Social por la Salud Preventiva de Grupos Vulnerables 2026, informó el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro.
Las brigadas acercan de manera gratuita diversos servicios médicos preventivos a comunidades del estado mediante la estrategia "Nosotros Vamos", dirigida principalmente a población en condición de vulnerabilidad.
Especialistas realizan valoraciones visuales y entregan lentes gratuitos como parte de las jornadas del DIF Estatal. rotativo.com.mx
Entre los servicios disponibles se encuentran exámenes de la vista con entrega de lentes, consulta médica preventiva y ginecológica, pruebas rápidas de glucosa, colesterol y embarazo, consulta dental, estudios auditivos, audiometrías, pruebas rápidas de laboratorio y de antígeno prostático.
Las jornadas incluyen estudios auditivos y atención especializada sin costo para la población. rotativo.com.mx
"Estos servicios son preventivos, estamos visitando localidades en los 18 municipios, con apoyos que son de mucha utilidad para los ciudadanos, como consultas médicas y entrega de sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y auxiliares auditivos", señaló Gómez Niembro.
Las unidades móviles recorren los municipios para acercar servicios médicos preventivos gratuitos. rotativo.com.mx
Durante este año también se incorporaron nuevos servicios, entre ellos ultrasonidos abdominales y densitometrías calcáneas, además de continuar con mastografías, entrega de baumanómetros, termómetros, glucómetros, kits femeninos ecológicos, vitaminas y suplementos alimenticios.
Especialistas realizan valoraciones visuales y entregan lentes gratuitos como parte de las jornadas del DIF Estatal. rotativo.com.mx
Las jornadas ya se realizaron en Pedro Escobedo, San Juan del Río, Querétaro, El Marqués, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tequisquiapan, Colón, Tolimán y Huimilpan, mientras que el calendario para las siguientes sedes podrá consultarse a través de los canales oficiales del DIF Estatal.