Familias de San Juan del Río reciben títulos de propiedad; la meta es 300 escrituras este año

En el proceso de regularización participan los municipios, el Instituto Registral y Catastral y el Tribunal Superior de Justicia.

Una familia muestra su título de propiedad ante el gobernador Mauricio Kuri González en San Juan del Río

Una familia beneficiaria del programa de regularización de predios muestra su título de propiedad durante la entrega encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- Familias de la colonia San Cayetano recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas como parte del programa Regularización de Predios Urbanos y Rústicos, con el que el Gobierno del Estado prevé entregar más de mil escrituras durante este año, 300 de ellas en San Juan del Río.

La entrega fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y beneficia a personas que durante años carecieron de un documento que acreditara legalmente la propiedad de su patrimonio.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que el programa convoca a quienes aún no cuentan con escrituras a regularizar su situación patrimonial, en un proceso en el que participan las administraciones municipales, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro (IRCQ) y el Tribunal Superior de Justicia. Una vez emitida la sentencia e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Gobierno puede expedir los títulos.

Una familia beneficiaria del programa de regularizaci\u00f3n de predios muestra su t\u00edtulo de propiedad durante la entrega encabezada por el gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez. Una familia beneficiaria del programa de regularización de predios muestra su título de propiedad durante la entrega encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González. rotativo.com.mx

“Y ese es un programa que se viene haciendo del Poder Ejecutivo, tenemos la intención de llegar este año a más de mil escrituras a través de este programa, y en el caso de San Juan, pues la meta es llegar a 300 escrituras en este municipio”, apuntó.

El esquema es coordinado por la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno y está dirigido a personas propietarias de inmuebles en cualquiera de los 18 municipios del estado que carecen de un documento que acredite legalmente su propiedad, con el fin de proteger el patrimonio familiar y dar certeza jurídica.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez acompa\u00f1a a beneficiarios que sostienen sus t\u00edtulos de propiedad en San Juan del R\u00edo El gobernador Mauricio Kuri González, junto con funcionarios estatales y municipales, entrega títulos de propiedad a beneficiarios del programa de regularización de predios en la colonia San Cayetano. rotativo.com.mx

La entrega se suma a otras acciones recientes en la materia: el municipio firmó en 2025 un convenio catastral con el IRCQ para acceder al Sistema de Registro Público, y en junio pasado la Secretaría de Gobierno y ese instituto acordaron coordinar los trámites de bienes para agilizar los servicios registrales.

Durante el acto se entregaron títulos de propiedad a Jesús Ugalde González, María Pueblito Alegría y Anayeli Bocanegra Alegría. Acompañaron al gobernador el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava; la directora de Proyectos Regionales, Tania Ruiz Castro, y el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia.

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