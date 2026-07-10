San Juan del Río, 10 de julio de 2026.- Familias de la colonia San Cayetano recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas como parte del programa Regularización de Predios Urbanos y Rústicos, con el que el Gobierno del Estado prevé entregar más de mil escrituras durante este año, 300 de ellas en San Juan del Río.
La entrega fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y beneficia a personas que durante años carecieron de un documento que acreditara legalmente la propiedad de su patrimonio.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que el programa convoca a quienes aún no cuentan con escrituras a regularizar su situación patrimonial, en un proceso en el que participan las administraciones municipales, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro (IRCQ) y el Tribunal Superior de Justicia. Una vez emitida la sentencia e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Gobierno puede expedir los títulos.
Una familia beneficiaria del programa de regularización de predios muestra su título de propiedad durante la entrega encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González. rotativo.com.mx
“Y ese es un programa que se viene haciendo del Poder Ejecutivo, tenemos la intención de llegar este año a más de mil escrituras a través de este programa, y en el caso de San Juan, pues la meta es llegar a 300 escrituras en este municipio”, apuntó.
El esquema es coordinado por la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno y está dirigido a personas propietarias de inmuebles en cualquiera de los 18 municipios del estado que carecen de un documento que acredite legalmente su propiedad, con el fin de proteger el patrimonio familiar y dar certeza jurídica.
El gobernador Mauricio Kuri González, junto con funcionarios estatales y municipales, entrega títulos de propiedad a beneficiarios del programa de regularización de predios en la colonia San Cayetano. rotativo.com.mx
La entrega se suma a otras acciones recientes en la materia: el municipio firmó en 2025 un convenio catastral con el IRCQ para acceder al Sistema de Registro Público, y en junio pasado la Secretaría de Gobierno y ese instituto acordaron coordinar los trámites de bienes para agilizar los servicios registrales.
Durante el acto se entregaron títulos de propiedad a Jesús Ugalde González, María Pueblito Alegría y Anayeli Bocanegra Alegría. Acompañaron al gobernador el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava; la directora de Proyectos Regionales, Tania Ruiz Castro, y el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia.