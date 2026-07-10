Alista Municipio de Querétaro operativo por cierre parcial de Bernardo Quintana

Felifer Macías pidió a directores de medios comunicar de manera sensible y oportuna las acciones ante la ampliación del puente de El Pedregal.

Felifer Macías sonríe durante la reunión con directores de medios en Querétaro

Felifer Macías llamó a comunicar de manera sensible y oportuna las acciones ante la ampliación del puente de El Pedregal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de julio de 2026.- El Municipio de Querétaro alista un operativo para disminuir las afectaciones a la ciudadanía por el cierre parcial del bulevar Bernardo Quintana, derivado de la ampliación del puente de El Pedregal para la construcción del Tren México-Querétaro, plan que el presidente municipal Felifer Macías presentó a directoras y directores de medios de comunicación de la capital.

Durante la reunión, el alcalde llamó a comunicar de manera sensible y oportuna las acciones que se realizarán, con el objetivo de que la población conozca con anticipación los ajustes viales y reduzca el impacto en sus traslados.

Felifer Mac\u00edas habla flanqueado por funcionarios durante la reuni\u00f3n con medios en Quer\u00e9taro El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, presenta a directores de medios el operativo por el cierre parcial de Bernardo Quintana. rotativo.com.mx

De manera particular, los pormenores del operativo fueron explicados por el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Holguín; el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles; el secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero; el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas; el coordinador de Asesores, José Luis Báez Guerrero; y la directora general de Comunicación Social, Karen Lomelí Hernández.

La intervención en el puente forma parte de las obras federales del proyecto ferroviario que, de acuerdo con lo informado por autoridades estatales, iniciarán el 13 de julio y concluirán el 30 de agosto, con cierres de carriles y trabajos las 24 horas en una vialidad por la que circulan en promedio 150 mil vehículos diarios.

Reuni\u00f3n del Municipio de Quer\u00e9taro con directoras y directores de medios de comunicaci\u00f3n Funcionarios municipales y directivos de medios participan en la presentación del operativo vial por las obras del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

En paralelo, el Gobierno del Estado aplicará horarios escalonados, sedes alternas y trabajo a distancia para su personal a partir del 13 de julio, con el fin de reducir la carga vehicular en el Centro Histórico y en las vialidades conurbadas al bulevar durante la obra.

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