Querétaro, 10 de julio de 2026.- El Municipio de Querétaro alista un operativo para disminuir las afectaciones a la ciudadanía por el cierre parcial del bulevar Bernardo Quintana, derivado de la ampliación del puente de El Pedregal para la construcción del Tren México-Querétaro, plan que el presidente municipal Felifer Macías presentó a directoras y directores de medios de comunicación de la capital.
Durante la reunión, el alcalde llamó a comunicar de manera sensible y oportuna las acciones que se realizarán, con el objetivo de que la población conozca con anticipación los ajustes viales y reduzca el impacto en sus traslados.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, presenta a directores de medios el operativo por el cierre parcial de Bernardo Quintana. rotativo.com.mx
De manera particular, los pormenores del operativo fueron explicados por el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Torres Holguín; el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles; el secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero; el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas; el coordinador de Asesores, José Luis Báez Guerrero; y la directora general de Comunicación Social, Karen Lomelí Hernández.
La intervención en el puente forma parte de las obras federales del proyecto ferroviario que, de acuerdo con lo informado por autoridades estatales, iniciarán el 13 de julio y concluirán el 30 de agosto, con cierres de carriles y trabajos las 24 horas en una vialidad por la que circulan en promedio 150 mil vehículos diarios.
Funcionarios municipales y directivos de medios participan en la presentación del operativo vial por las obras del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx
En paralelo, el Gobierno del Estado aplicará horarios escalonados, sedes alternas y trabajo a distancia para su personal a partir del 13 de julio, con el fin de reducir la carga vehicular en el Centro Histórico y en las vialidades conurbadas al bulevar durante la obra.